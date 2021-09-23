Her gün yemek isteyeceksiniz: İşte metabolizmanızı en çok hızlandıran besin!

Spor salonunda geçirdiğimiz zaman, kendimiz için pişirdiğimiz yemekler gibi sağlığımızı korumak için yaptığımız her şeyin altında görmezden gelemeyeceğimiz bir şey var: metabolizmamız. Metabolizmamız esasen vücudumuzun tükettiğimiz yiyecek ve içecekleri gelişmek için ihtiyaç duyduğu enerjiye dönüştürdüğü süreçtir.

Gün boyunca çalışmak için yediğimiz gıdalardan gelen enerjiye ihtiyacımız var ve metabolizmamız tükettiğimiz enerjiyi hücreleri onarmak, kan akışını sürdürmek ve hatta nefes almak için dönüştürerek bize yardımcı oluyor. Ama hangi yiyecekler metabolizmanız için en iyisi? Ve diğerleri arasında öne çıkan var mı? İşte bu sorunun cevabı;

GetNaked® Nutrition'ın kurucusu ve Slimdown with Smoothies'in yazarı Uzman Laura Burak EatThisNotThat'e verdiği röportajda, yumurtaların metabolizmamızı hızlandırmak için en iyi yiyecek olarak kabul edildiğini belirtiyor.

Yumurta neden iyi bir seçimdir? Burak, metabolizmayı hızlandırmak için en iyi yiyeceği seçerken, sadece metabolizmamıza iyi gelen değil, aynı zamanda lezzetli ve erişilebilir bir yiyecek seçmek için tüm alternatifleri değerlendirdiğini belirtiyor.

Burak, "Gerçekten inanılmazlar. Çünkü sadece lezzetli, süper besleyici, çok yönlü ve uygun fiyatlı değiller, aynı zamanda tokluk, metabolizma ve kilo kontrolünde artışla bağlantılı yumurta içeren yemekler üzerinde onlarca yıl süren önemli araştırmalar yapıldı" diyor.