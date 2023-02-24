Her yudum beyin hücrelerinin motoru! Hafızayı her daim genç tutan mucize çay
Beyin, yaşam boyunca bilişsel ve motor gelişimin yanı sıra tüm vücudun düzenli işlemesi için gerekli hayati organların başında geliyor. Fakat ilerleyen yaşlar veya yaşam stili nedeniyle ortaya çıkan nörodejeneratif rahatsızlıklar, hem yaşam kalitesini düşürmek hem de hayatı tehdit etmek gibi riskler ortaya çıkarabiliyor. İşte bu risklerden korunmanızı sağlayacak o çay...
Giriş Tarihi: 24.02.2023 08:33
Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 08:38