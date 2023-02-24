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Her yudum beyin hücrelerinin motoru! Hafızayı her daim genç tutan mucize çay

Beyin, yaşam boyunca bilişsel ve motor gelişimin yanı sıra tüm vücudun düzenli işlemesi için gerekli hayati organların başında geliyor. Fakat ilerleyen yaşlar veya yaşam stili nedeniyle ortaya çıkan nörodejeneratif rahatsızlıklar, hem yaşam kalitesini düşürmek hem de hayatı tehdit etmek gibi riskler ortaya çıkarabiliyor. İşte bu risklerden korunmanızı sağlayacak o çay...

Giriş Tarihi: 24.02.2023 08:33 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 08:38
Her yudum beyin hücrelerinin motoru! Hafızayı her daim genç tutan mucize çay

Bazı içecekler, beyin fonksiyonlarınızı iyileştirebilecek antioksidanlar veya probiyotikler içerir. Böylece her daim ihtiyaç duyulan bileşikleri, tamamen doğadan temin edebilirsiniz. İhtiyacınız olan tek şey, doğru ürünleri bir araya getirmek. İşte beyin kapasitenizi artıracak içecekler…

Her yudum beyin hücrelerinin motoru! Hafızayı her daim genç tutan mucize çay

KAHVE

Kahve en çok tüketilen beyin fonksiyonu iyileştiren içeceklerin başında geliyor. Beyninizi etkileme kapasitesi bulunan klorojenik asit gibi bileşikler içerse de asıl faydasını kafeinden alır.

Her yudum beyin hücrelerinin motoru! Hafızayı her daim genç tutan mucize çay

Yapılan bir inceleme sonucunda kafeinin, yaklaşık 0,5-3 fincan kahveye eşdeğer olan 40-300 mg dozlarda odaklanmayı, uyanıklığı, reaksiyon süresini ve hafızayı iyileştirebileceğini kaydetti.

Her yudum beyin hücrelerinin motoru! Hafızayı her daim genç tutan mucize çay

Kahve ayrıca Alzheimer hastalığına karşı da önemli bir koruma kalkanıdır. Bir haftalık yapılan bir çalışmada günde 5 fincan veya 500 mg kafein alımı, Alzheimer'ın önlenmesine ve tedavisine yardımcı olduğu keşfedildi.

Her yudum beyin hücrelerinin motoru! Hafızayı her daim genç tutan mucize çay

Fakat kafeinin günde 400 mg'a kadar güvenli olabileceğini bilmek de önemli. Çalışmaların daha fazla insan üzerinde denenmesi gerekliliği göz önünde bulundurulması gerekiyor.

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