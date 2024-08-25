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İbn-i Sina’dan beyni geliştiren formül! Tek yapmanız gereken suyun içerisine ekleyip…

Karaciğere bağlı olan bazı hastalıkları ve hepatitin keşinde oldukça önemli bir isim olan İbn-i Sina, beyin sağlığı için de bazı öneriler vermiştir. Özellikle birçok kişi için oldukça problemli olan baş ağrısını hafifletebilen baharat tavsiyesi günümüze kadar ulaşmıştır. Peki İbn-i Sina'nın baş ağrısını hafifleten, beyni rahatlatan ve hafıza kaybı riskini azaltan formülü nedir? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 25.08.2024 15:49 Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 15:49
İbn-i Sina’dan beyni geliştiren formül! Tek yapmanız gereken suyun içerisine ekleyip…

Hafıza ve baş ağrısı problemi yaşıyorsanız İbn-i Sina'nın reçetesi tam da size göre. İşte büyük ustadan altın öneri…

İbn-i Sina’dan beyni geliştiren formül! Tek yapmanız gereken suyun içerisine ekleyip…

Not: Herhangi sağlık problemi olanların bu formülü denemeden önce bir uzmana danışmaları önerilir.

İbn-i Sina’dan beyni geliştiren formül! Tek yapmanız gereken suyun içerisine ekleyip…

İBN-İ SİNA'NIN REÇETESİ

Bir tencerenin içerisine beş bardak içme suyunu dökün.

İbn-i Sina’dan beyni geliştiren formül! Tek yapmanız gereken suyun içerisine ekleyip…

Üzerine çay ağacı yaprakları, kuru nane ve okaliptus bitkilerden birer tutam ekleyin.

İbn-i Sina’dan beyni geliştiren formül! Tek yapmanız gereken suyun içerisine ekleyip…

Tenceredeki su ve bitkiler kaynarken sizde buharını soluyun.

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