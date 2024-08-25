İbn-i Sina’dan beyni geliştiren formül! Tek yapmanız gereken suyun içerisine ekleyip…

Karaciğere bağlı olan bazı hastalıkları ve hepatitin keşinde oldukça önemli bir isim olan İbn-i Sina, beyin sağlığı için de bazı öneriler vermiştir. Özellikle birçok kişi için oldukça problemli olan baş ağrısını hafifletebilen baharat tavsiyesi günümüze kadar ulaşmıştır. Peki İbn-i Sina'nın baş ağrısını hafifleten, beyni rahatlatan ve hafıza kaybı riskini azaltan formülü nedir? İşte detaylar…