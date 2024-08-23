İbn-i Sina'nın sırrı! Çörek otunu bir de böyle tüketin: Faydası onlarca kat artıyor! Vücudu tertemiz yapıyor...
Çörek otu hem tohum hem de yağ olarak tüketeilebilir. Her iki türün de ayrıcalıkları vardır. Çörek otunun tüm faydalarını göz önünde bulundurarak doğru adımlar atmak, tüm faydalarını en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olabilir. Tıp tarihinin temel kaynaklarından kabul edilen İbn-i Sina'nın "Tıbbın Kanunu" kitabında da bahsettiği çörek otu, sandığımızdan çok daha büyük etkilere sahip. İşte faydalarının katbekat arttığı o yöntem...
Giriş Tarihi: 23.08.2024 08:18
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 08:23