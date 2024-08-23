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İbn-i Sina'nın sırrı! Çörek otunu bir de böyle tüketin: Faydası onlarca kat artıyor! Vücudu tertemiz yapıyor...

Çörek otu hem tohum hem de yağ olarak tüketeilebilir. Her iki türün de ayrıcalıkları vardır. Çörek otunun tüm faydalarını göz önünde bulundurarak doğru adımlar atmak, tüm faydalarını en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olabilir. Tıp tarihinin temel kaynaklarından kabul edilen İbn-i Sina'nın "Tıbbın Kanunu" kitabında da bahsettiği çörek otu, sandığımızdan çok daha büyük etkilere sahip. İşte faydalarının katbekat arttığı o yöntem...

Giriş Tarihi: 23.08.2024 08:18 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 08:23
İbn-i Sina’nın sırrı! Çörek otunu bir de böyle tüketin: Faydası onlarca kat artıyor! Vücudu tertemiz yapıyor...

Çiğnenerek, öğütülerek veya toz haline getirilerek çörek otu tohumu tüketilebilir. Çiğnenerek tüketildiğinde, tohumların faydalı bileşenleri daha iyi emilir.

İbn-i Sina’nın sırrı! Çörek otunu bir de böyle tüketin: Faydası onlarca kat artıyor! Vücudu tertemiz yapıyor...

Öğütülerek veya toz haline getirilerek tüketildiğinde, tohumların daha kolay sindirimi mümkündür.

İbn-i Sina’nın sırrı! Çörek otunu bir de böyle tüketin: Faydası onlarca kat artıyor! Vücudu tertemiz yapıyor...

Çörek otu yağı, salata soslarına, yemeklere veya smoothie'lere eklenebilir. Ekmek, kek, poğaça gibi hamur işlerine de katılabilir.

İbn-i Sina’nın sırrı! Çörek otunu bir de böyle tüketin: Faydası onlarca kat artıyor! Vücudu tertemiz yapıyor...

Bir tatlı kaşığı veya bir çay kaşığı çörek otu yağı veya tohumu günlük olarak tüketin, tüm faydalarını maksimum düzeye çıkarmak için.

İbn-i Sina’nın sırrı! Çörek otunu bir de böyle tüketin: Faydası onlarca kat artıyor! Vücudu tertemiz yapıyor...

Çok fazla çörek otu tüketmek yan etkilere neden olabilir. Sonuç olarak, çörek otu tüketirken doktorunuza danışmanız önerilir.

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