İç hastalıkları uzmanı şifa dolu bitkinin sırrını verdi! Günde 2 bardağı karaciğer yağlanmasını bitiriyor...

SİNSİ İLERLİYOR

Karaciğer yağlanmasının sinsi seyirli ve ilerleyici olabilen bir hastalık olduğunu da söyleyen Uzm. Dr. Yiğit, "Günümüzde dünyada ve ülkemizde en sık görülen kronik karaciğer hastalıklarından bir tanesi olarak kabul edilmektedir. Yaşam tarzı yani hastanın beslenme düzeni, fiziksel aktivite, sosyoekonomik durumu ve çevresel faktörler hastalığın görülme sıklığını, şiddetini ve seyrini etkilemektedir" diye konuştu.







