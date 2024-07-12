Roza Galeri Roza Sağlık İç hastalıkları uzmanı şifa dolu bitkinin sırrını verdi! Günde 2 bardağı karaciğer yağlanmasını bitiriyor...

İç hastalıkları uzmanı şifa dolu bitkinin sırrını verdi! Günde 2 bardağı karaciğer yağlanmasını bitiriyor...

Küresel sağlık sorunu olarak görülen karaciğer yağlanması, ölümcül hastalıklara bile sebep olabiliyor. Yapılan bir çalışma ise günde 2 bardak kahve tüketimi, haftada 150 dakika aerobik ve egzersizin karaciğer yağlanmasına iyi geldiğini ortaya çıkardı.

GÜL KİREKLO GÜL KİREKLO
Giriş Tarihi: 12.07.2024 10:13 Güncelleme Tarihi: 12.07.2024 10:16
İç hastalıkları uzmanı şifa dolu bitkinin sırrını verdi! Günde 2 bardağı karaciğer yağlanmasını bitiriyor...

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Yiğit, küresel bir sağlık sorunu olarak görülen karaciğer yağlanmasının neden olduğunu, kimlerde görüldüğünü, belirtilerini ve tedavi sürecini anlattı.

İç hastalıkları uzmanı şifa dolu bitkinin sırrını verdi! Günde 2 bardağı karaciğer yağlanmasını bitiriyor...

KÜRESEL BİR SAĞLIK SORUNU
Uzm. Dr. Yiğit, "Karaciğer yağlanması basitçe karaciğerinizdeki yağ oranının normalden daha fazla miktarda olması şeklinde tanımlanabilir. Artan obezite ve metabolik hastalıklar nedeniyle de her geçen gün daha fazla görülmekte olan küresel bir sağlık sorunudur.

İç hastalıkları uzmanı şifa dolu bitkinin sırrını verdi! Günde 2 bardağı karaciğer yağlanmasını bitiriyor...

Yağlı karaciğer hastalığı veya hepatik yağlanma olarak da duyabileceğiniz bu hastalık, karaciğerin temel hücreleri hepatositlerde yağ birikimi ile seyreder ve genellikle uzun bir süre hastalarımızda önemli bir şikayete yol açmaz" dedi.



İç hastalıkları uzmanı şifa dolu bitkinin sırrını verdi! Günde 2 bardağı karaciğer yağlanmasını bitiriyor...

SİNSİ İLERLİYOR
Karaciğer yağlanmasının sinsi seyirli ve ilerleyici olabilen bir hastalık olduğunu da söyleyen Uzm. Dr. Yiğit, "Günümüzde dünyada ve ülkemizde en sık görülen kronik karaciğer hastalıklarından bir tanesi olarak kabul edilmektedir. Yaşam tarzı yani hastanın beslenme düzeni, fiziksel aktivite, sosyoekonomik durumu ve çevresel faktörler hastalığın görülme sıklığını, şiddetini ve seyrini etkilemektedir" diye konuştu.



İç hastalıkları uzmanı şifa dolu bitkinin sırrını verdi! Günde 2 bardağı karaciğer yağlanmasını bitiriyor...

2 YETİŞKİNDEN BİRİNDE GÖRÜLÜYOR
Güncel bir çalışmanın sonucunu da paylaşan Uzm. Dr. Yiğit, "Ülkemizde alkol ilişkili olmayan yağlı karaciğer hastalığının klinikte gördüğümüz 2 yetişkin hastamızdan birinde olabileceğine işaret etmektedir.

SON DAKİKA SON DAKİKA