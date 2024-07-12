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İç hastalıkları uzmanı şifa dolu bitkinin sırrını verdi! Günde 2 bardağı karaciğer yağlanmasını bitiriyor...
İç hastalıkları uzmanı şifa dolu bitkinin sırrını verdi! Günde 2 bardağı karaciğer yağlanmasını bitiriyor...
Küresel sağlık sorunu olarak görülen karaciğer yağlanması, ölümcül hastalıklara bile sebep olabiliyor. Yapılan bir çalışma ise günde 2 bardak kahve tüketimi, haftada 150 dakika aerobik ve egzersizin karaciğer yağlanmasına iyi geldiğini ortaya çıkardı.
Giriş Tarihi: 12.07.2024 10:13
Güncelleme Tarihi: 12.07.2024 10:16