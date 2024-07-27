İçindeki "nitrat" ile beyni gençleştiriyor! Ne Alzheimer riski kalıyor ne Parkinson

Beyninizi en iyi durumda tutmak için ne yemeniz gerektiği konusunda basit bir yöntem var. Bütün vücudunuz için iyi olan şey, beyniniz için de iyidir. En iyi seçenekleriniz, hayvansal gıdalardan daha fazla bitki ve tam tahıllı gıdalardan oluşan bir tabağa sahip olmak.

