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İçindeki "nitrat" ile beyni gençleştiriyor! Ne Alzheimer riski kalıyor ne Parkinson

Yediğiniz veya yemediğiniz her şey, beyin sağlığınızı önemli ölçüde etkileyebilir. Yaşa bağlı bilişsel gerileme riskini azaltmak ve hafızayı ve öğrenmeyi geliştirmek için diyetinize hangi yiyecekleri ekleyeceğinizi ve hangilerini çıkarmanız gerektiğini öğrenmek çok önemlidir.

Giriş Tarihi: 27.07.2024 09:13 Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 09:23
İçindeki nitrat ile beyni gençleştiriyor! Ne Alzheimer riski kalıyor ne Parkinson

Beyninizi en iyi durumda tutmak için ne yemeniz gerektiği konusunda basit bir yöntem var. Bütün vücudunuz için iyi olan şey, beyniniz için de iyidir. En iyi seçenekleriniz, hayvansal gıdalardan daha fazla bitki ve tam tahıllı gıdalardan oluşan bir tabağa sahip olmak.

İçindeki nitrat ile beyni gençleştiriyor! Ne Alzheimer riski kalıyor ne Parkinson

Araştırmaya göre, daha iyi beyin fonksiyonu ve beyinle ilgili hastalık riskinin azalması, daha fazla bitki bazlı gıdalara ve daha az işlenmiş gıdalara öncelik veren genel diyet kalıplarıyla ilişkilidir. Yaşamınız boyunca beyninizi destekleyen vitaminler, mineraller, antioksidanlar ve sağlıklı yağlar, meyveler, sebzeler, kepekli tahıllar, fasulye, kabuklu yemişler ve tohumlar gibi bitki bazlı gıdalardan alabilirsiniz.



İçindeki nitrat ile beyni gençleştiriyor! Ne Alzheimer riski kalıyor ne Parkinson

Genel diyetiniz en önemli şey olsa da, beyninize daha fazla güç verebilecek bazı yiyecekler vardır ve bunlardan kaçınmalısınız.

İçindeki nitrat ile beyni gençleştiriyor! Ne Alzheimer riski kalıyor ne Parkinson

BEYNİ KORUYAN VE GENÇLEŞTİREN GIDALAR

Pancar

Pancar, beyne giden kan akışını artıran nitratlar açısından oldukça yüksektir, bu da beynimizin ihtiyaç duyduğu şeyi daha hızlı almasını sağlar. Bitkisel gıdalardan alınan diyet nitratlarının, bunamayı ve yaşa bağlı bilişsel gerilemeyi azalttığı düşünülüyor.

İçindeki nitrat ile beyni gençleştiriyor! Ne Alzheimer riski kalıyor ne Parkinson

Pancar ayrıca, yakut kırmızısı rengini veren, oksidatif stresi ve iltihabı azaltan ve erken beyin yaşlanmasını, Alzheimer, Parkinson hastalığı gibi nörodejeneratif hastalıkları önlemeye yardımcı olan betalainler adı verilen zengin pigmentler içerir.

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