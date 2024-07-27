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İçindeki "nitrat" ile beyni gençleştiriyor! Ne Alzheimer riski kalıyor ne Parkinson
İçindeki "nitrat" ile beyni gençleştiriyor! Ne Alzheimer riski kalıyor ne Parkinson
Yediğiniz veya yemediğiniz her şey, beyin sağlığınızı önemli ölçüde etkileyebilir. Yaşa bağlı bilişsel gerileme riskini azaltmak ve hafızayı ve öğrenmeyi geliştirmek için diyetinize hangi yiyecekleri ekleyeceğinizi ve hangilerini çıkarmanız gerektiğini öğrenmek çok önemlidir.
Giriş Tarihi: 27.07.2024 09:13
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 09:23