İlaçları bıraktırıyor! Doğal ağrı kesici olan bu besini dolabınızdan eksik etmeyeceksiniz

İnsan vücudunun düzgün çalışması için çok sayıda vitamin ve minerale ihtiyacı vardır. Bu besinler vücuda yediğimiz besinler yoluyla sağlanır. Meyveler, sebzeler, yumurta, et, mercimek vb. ürünler iyi besin kaynakları olarak bilinse de az bilinen birçok bitki kaynağı da bulunuyor. Bunlardan biri de çemen otu tohumu.

Çemen otu, Hint mutfağında yaygın olarak kullanılan bir bileşen. Çemen otu eklendiği her yemeğe ayrı bir tat katmasının yanı sıra sağlık için de faydalıdır. Ayrıca kış mevsiminin gelmesi ile birlikte piyasada Çemen otu veya yaprağı da bulunmaktadır.

Çemen otu, soya ile aynı aileden bir bitkidir. İnsanlar taze ve kuru tohumlarını, yapraklarını, dallarını ve köklerini baharat, aroma maddesi ve takviye olarak kullanırlar. Daha fazla araştırma gerekli olsa da, bazı araştırmalar çemen otunun çeşitli sağlık yararları olabileceğini göstermektedir.

Çemen otu aşağıdaki riskleri azaltmaya yardımcı olabilir: Şeker hastalığı

Obezite

Yüksek kolesterol

Yüksek kan basıncı

Kalp İşlevi

Bakteriyel, fungal ve viral enfeksiyonlar

İltihap

Bununla birlikte, çemen otundaki bileşiklerin kullanılması veya tüketilmesi, hamilelik sırasında uterus kasılmalarına neden olabilir ve hormona duyarlı kanser türlerini kötüleştirebilir. Çemen otu ayrıca ishal ve şişkinlik gibi hafif gastrointestinal semptomlara neden olabilir. Bu nedenle kullanmadan önce bir uzmandan görüş almanız önemlidir.