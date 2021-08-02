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Kabuğuyla birlikte yerseniz…İşte incirin inanılmaz faydaları

Demir, kalsiyum, potasyum ve C, B1, B2, B6 vitaminleri ile liften zengin olan incir tam bir şifa deposu. Antioksidan kapasitesi yüksek bir meyve olan ve sağlığımız üzerinde oldukça önemli faydalar sağlayan incir aynı zamanda düşük kaloriye de sahip. Öyle ki bir adet incir sadece 30 kalori içeriyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Uzunoğlu incirin 8 önemli faydasını ve tüketirken nelere dikkat etmemiz gerektiğini anlattı.

Giriş Tarihi: 02.08.2021 12:27 Güncelleme Tarihi: 02.08.2021 12:27 PAYLAŞ