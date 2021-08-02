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Kabuğuyla birlikte yerseniz…İşte incirin inanılmaz faydaları

Demir, kalsiyum, potasyum ve C, B1, B2, B6 vitaminleri ile liften zengin olan incir tam bir şifa deposu. Antioksidan kapasitesi yüksek bir meyve olan ve sağlığımız üzerinde oldukça önemli faydalar sağlayan incir aynı zamanda düşük kaloriye de sahip. Öyle ki bir adet incir sadece 30 kalori içeriyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Uzunoğlu incirin 8 önemli faydasını ve tüketirken nelere dikkat etmemiz gerektiğini anlattı.

Giriş Tarihi: 02.08.2021 12:27 Güncelleme Tarihi: 02.08.2021 12:27
Kabuğuyla birlikte yerseniz…İşte incirin inanılmaz faydaları

Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Uzunoğlu, gün içerisinde tüketeceğiniz 2 adet incirin günlük bir porsiyon meyve ihtiyacınızı karşıladığını belirterek, "Ancak unutulmamalı ki incir düşük kalorili olsa da yüksek miktarda karbonhidrat içeriyor. Bu nedenle diyabet hastalarının kan şekerini kontrol altında tutmaları için 1-2 adet incirin yanında 2 adet ceviz veya 10 adet çiğ badem tüketmeleri çok önemli" diyor.

Kabuğuyla birlikte yerseniz…İşte incirin inanılmaz faydaları

HAFIZAYI GÜÇLENDİRİYOR

İncir B6 vitamininden zengin içeriği sayesinde beyin sağlığı üzerinde önemli rol oynuyor. Araştırmalar incirin öğrenmeyi ve hafızayı güçlendirici etkisi olduğunu ortaya koyuyor.

KABIZLIĞA İYİ GELİYOR

Suyun az içilmesi ve yeterli lif tüketiminin sağlanmaması sonucu kabızlık gelişebiliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Uzunoğlu, incirin lifli yapısıyla kabızlık gibi sindirim sistemi problemlerinin çözümünde etkili olduğunu belirterek, "İncirle birlikte 1-2 bardak su tüketmek bağırsak faaliyetlerinin düzenlenmesine katkı sağlıyor" diyor.

Kabuğuyla birlikte yerseniz…İşte incirin inanılmaz faydaları

KANSER DÜŞMANI BİR BESİN

İncir; lutein, zeaksantin, beta karoten, polifenol ve antosiyaninler yönünden zengin yapısıyla vücutta kanserli hücre oluşumunu önleyen yüksek antioksidan kapasiteye sahip. Özellikle rengi daha koyu olan incirler bu fitokimyasallardan daha zenginler.

Kabuğuyla birlikte yerseniz…İşte incirin inanılmaz faydaları

KALP SAĞLIĞINI DESTEKLİYOR

"Potasyum, özellikle kalp sağlığı için önemli bir mineraldir" diyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Uzunoğlu, şöyle devam ediyor: "İncir, potasyumdan zengin yapısıyla kan basıncı seviyesinin düzenlenmesinde rol oynuyor. Ayrıca sodyum, kolesterol ve yağ içermeyen yapısı sayesinde kalp sağlığını da destekliyor."

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