Kahvaltıda bu besinleri tüketmek tansiyonu dengeliyor! 1 kaşığı bile şifa oluyor…

Beslenme düzeniniz birçok sağlık sorununu etkileyebileceği gibi kan basıncı sevileyerinizin üzerinde de büyük bir etkisi vardır. Örneğin tuz oranı yüksek besinler tüketmek, kan basıncınızı ciddi ölçüde artırabilir. Bu durum sonucunda meydana gelen yüksek tansiyon, baş ağrısı, baş dönmesi ve bulantı gibi durumlara yol açabileceği gibi kalp krizi ve felç gibi daha ciddi sorunları da beraberinde getirebilir. Bu tarz riskli durumların önüne geçebilmek için beslenme düzenine dikkat etmek gerekiyor. Konu ile ilgili Diyetisyeni Victoria Taylor, kahvaltıda tüketildiğinde yüksek tansiyon riskini önleyebilen bazı besinleri anlattı. İşte detaylar…