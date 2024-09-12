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Kahvaltıda bu besinleri tüketmek tansiyonu dengeliyor! 1 kaşığı bile şifa oluyor…

Beslenme düzeniniz birçok sağlık sorununu etkileyebileceği gibi kan basıncı sevileyerinizin üzerinde de büyük bir etkisi vardır. Örneğin tuz oranı yüksek besinler tüketmek, kan basıncınızı ciddi ölçüde artırabilir. Bu durum sonucunda meydana gelen yüksek tansiyon, baş ağrısı, baş dönmesi ve bulantı gibi durumlara yol açabileceği gibi kalp krizi ve felç gibi daha ciddi sorunları da beraberinde getirebilir. Bu tarz riskli durumların önüne geçebilmek için beslenme düzenine dikkat etmek gerekiyor. Konu ile ilgili Diyetisyeni Victoria Taylor, kahvaltıda tüketildiğinde yüksek tansiyon riskini önleyebilen bazı besinleri anlattı. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 12.09.2024 12:28 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 12:28
Kahvaltıda bu besinleri tüketmek tansiyonu dengeliyor! 1 kaşığı bile şifa oluyor…

Sağlıklı bir yaşam sürebilmek için kahvaltıda sağlıklı seçimler yapmak gerekir. Çünkü günün en önemli öğünü olan kahvaltı, genel sağlığımızı iyileştirebildiği gibi aynı zamanda kalp sağlığını da büyük ölçüde etkiler. İşte kahvaltıda tüketildiğinde yüksek tansiyon riskini düşürüp kalp sağlığını koruyan o besinler…

Kahvaltıda bu besinleri tüketmek tansiyonu dengeliyor! 1 kaşığı bile şifa oluyor…

YÜKSEK TANSİYONU DÜŞÜRMEK İÇİN EN ÖNEMLİ ARAÇ BESLENMEDİR

Diyetisyen Victoria Taylor, yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olabileceğiniz araçlardan birinin beslenme düzeni olduğunu ifade etti.

Kahvaltıda bu besinleri tüketmek tansiyonu dengeliyor! 1 kaşığı bile şifa oluyor…

İlk olarak, sabah kahvaltıda tost yapmak istiyor olabilirsiniz ancak Taylor, tostu yaparken beyaz ekmek yerine tam buğday ekmeği kullanmanız gerektiğini önerdi.

Kahvaltıda bu besinleri tüketmek tansiyonu dengeliyor! 1 kaşığı bile şifa oluyor…

Diyetisyenin ifadelerine göre, esmer pirinç, tam buğday ekmeği ve yulaf gibi tam tahıllı besinler, beyaz ekmek, makarna ve pirinç gibi rafine nişastalı karbonhidratlardan daha fazla besin ve lif değeri içerir.

Kahvaltıda bu besinleri tüketmek tansiyonu dengeliyor! 1 kaşığı bile şifa oluyor…

Taylor, bu yüzden tam tahıllı besinlerin tüketimi sonucu kalp ve damar hastalıkları riskinin daha düşük olduğunu söyledi.

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