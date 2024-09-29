‘Kahve içmeden uyanamam’ diyenler dikkat! Bu şekilde içmek tüm faydasını sıfırlıyor…

Kahve, aroması ve lezzeti ile dünya genelinde sıklıkla tercih edilen bir içecektir. Birçok kişi özellikle sabah uyandıktan sonra bir fincan kahve içmenin enerji getireceğini düşünerek uyandıktan hemen sonra kendilerine bir kahve hazırlarlar. Ancak, konu ile ilgili konuşan uyku uzmanı Rex Isap, bu durumun aslında son derece riskli olduğunu ifade etti.