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‘Kahve içmeden uyanamam’ diyenler dikkat! Bu şekilde içmek tüm faydasını sıfırlıyor…

Kahve, aroması ve lezzeti ile dünya genelinde sıklıkla tercih edilen bir içecektir. Birçok kişi özellikle sabah uyandıktan sonra bir fincan kahve içmenin enerji getireceğini düşünerek uyandıktan hemen sonra kendilerine bir kahve hazırlarlar. Ancak, konu ile ilgili konuşan uyku uzmanı Rex Isap, bu durumun aslında son derece riskli olduğunu ifade etti.

Giriş Tarihi: 29.09.2024 20:29 Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 20:29
‘Kahve içmeden uyanamam’ diyenler dikkat! Bu şekilde içmek tüm faydasını sıfırlıyor…

Sabahları uyandığınızda kahve içiyorsanız iki kez düşünmenizi tavsiye ediyoruz çünkü uyku uzmanı Rex Isap konu ile ilgili önemli uyarılarda bulundu.

‘Kahve içmeden uyanamam’ diyenler dikkat! Bu şekilde içmek tüm faydasını sıfırlıyor…

KAHVE İÇMEK İÇİN EN İDEAL ZAMAN

Uyku uzmanı Rex Isap, dengeli kahve içmenin faydalı olabileceğini ifade ederek uyandıktan sonra ilk saat içinde kahvenin tüketilmemesi gerektiğini söyledi.

‘Kahve içmeden uyanamam’ diyenler dikkat! Bu şekilde içmek tüm faydasını sıfırlıyor…

Isap, gün boyunca beynimizin adenozin isimli bir kimyasal ürettiğini ve bu kimyasalın artması uyku ihtiyacının artmasına neden olduğu, kafein tüketiminin ise tüketen kişileri uyanık tuttuğunu ve adenozin reseptörlerini engellediğini söyledi.

‘Kahve içmeden uyanamam’ diyenler dikkat! Bu şekilde içmek tüm faydasını sıfırlıyor…

Uzmanın ifadelerine göre, uyandığınız an mutfağa gidip kendinize kahve hazırlamanız doğru değildir. Kahvenin faydalarından yararlanabilmek için en ideal zaman uyandıktan bir saat sonrasıdır.

‘Kahve içmeden uyanamam’ diyenler dikkat! Bu şekilde içmek tüm faydasını sıfırlıyor…

Isap, uyandığınızda kortizol seviyelerinin yüksek olduğunu söyledi. Genel olarak stres ile ilişkilendirilen kortizolün uyanıklık seviyesini artıracağını ifade ederek bu durumda, kafeine karşı tolerans kazanabileceğinizi söyledi.

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