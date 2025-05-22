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Kahvenin ve siyah çayın sonu mu geliyor? Antioksidan deposu bu çay yeni "süper gıda"

Kahvenin pabucu dama atılıyor, siyah çay tahtını kaptırmak üzere! Dünya genelinde sağlıklı yaşam trendleri hızla değişirken, Güney Afrika'nın yalnızca bir kasabasında yetişen gizemli bir bitki sahneye çıktı: rooibos! Ne kafein içeriyor ne de tanen... Buna rağmen antioksidan zenginliğiyle adeta bir sağlık iksiri! Peki, neden anneler bebeklerine bile bu çayı içiriyor? Neden dünya çapında bu kadar popüler hale geldi? Sadece bir yerde yetişen bu mucizevi bitki hakkında bilmeniz gereken her şey sizi şaşırtacak.