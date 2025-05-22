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Kahvenin ve siyah çayın sonu mu geliyor? Antioksidan deposu bu çay yeni "süper gıda"

Kahvenin pabucu dama atılıyor, siyah çay tahtını kaptırmak üzere! Dünya genelinde sağlıklı yaşam trendleri hızla değişirken, Güney Afrika'nın yalnızca bir kasabasında yetişen gizemli bir bitki sahneye çıktı: rooibos! Ne kafein içeriyor ne de tanen... Buna rağmen antioksidan zenginliğiyle adeta bir sağlık iksiri! Peki, neden anneler bebeklerine bile bu çayı içiriyor? Neden dünya çapında bu kadar popüler hale geldi? Sadece bir yerde yetişen bu mucizevi bitki hakkında bilmeniz gereken her şey sizi şaşırtacak.

AA
Giriş Tarihi: 22.05.2025 09:24 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 09:25
Kahvenin ve siyah çayın sonu mu geliyor? Antioksidan deposu bu çay yeni süper gıda

Güney Afrika Cumhuriyeti'ne özgü "rooibos çayı", antioksidan zengini ve kafeinsiz olması gibi sağlık dostu özellikleriyle çayseverlerin ilgisini çekiyor.

Kahvenin ve siyah çayın sonu mu geliyor? Antioksidan deposu bu çay yeni süper gıda

Dünya genelinde 21 Mayıs Uluslararası Çay Günü olarak kutlanırken, Güney Afrika'da çay denildiğinde akla ilk rooibos geliyor. Yerel Afrikaans dilinde "kırmızı çalı" anlamına gelen rooibos bitkisi, doğal kafeinsiz yapısı, antioksidan zenginliği ve düşük tanen oranıyla yükselen sağlıklı yaşam trendinin bir parçası olarak dünya genelinde yoğun talep görüyor.

Kahvenin ve siyah çayın sonu mu geliyor? Antioksidan deposu bu çay yeni süper gıda

Dünyada yalnızca Clanwilliam kasabasında yetişen rooibos, menşe korumalı statüye ve coğrafi işaret tesciline sahip. Güney Afrika kültüründe önemli yer tutan rooibos, çaydan kozmetiğe, enerji içeceğinden sağlık ürünlerine kadar birçok alanda kullanılıyor.

Kahvenin ve siyah çayın sonu mu geliyor? Antioksidan deposu bu çay yeni süper gıda

Dünyanın en büyük rooibos çayı üreticilerinden Rooibos LTD'nin yöneticilerinden Marijke Ehlers, bu bitki çayının özelliklerini ve kullanım alanlarını değerlendirdi.

Kahvenin ve siyah çayın sonu mu geliyor? Antioksidan deposu bu çay yeni süper gıda

ANTİOKSİDAN ZENGİNİ VE KAFEİNSİZ

Ehlers, rooibosun yeryüzünde yalnızca Güney Afrika'nın Batı Cape eyaletindeki Clanwilliam bölgesinde yetiştiğini belirterek, "Başka hiçbir yerde doğal olarak bulunmaz. Yani Türkiye'de rooibos çayı içiyorsanız, bu çay mutlaka bu bölgeden gelmiştir." dedi.