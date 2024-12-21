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Kalbi iyileştiren süper besin! Günde 2 yemek kaşığı yetiyor

Besinlere güvenin çok azalması ve üretim zincirindeki sorunlar sebebiyle organik besine artan küresel bir talebin oluştuğunu görmek şaşırtıcı değil. Özellikle taze sebze, meyve, et ve süt ürünlerinde tüketiciler organik doğal yiyecekleri satın alma yönünde bir davranış değişikliği gösteriyor. Organik besin ve organik beslenme, gitgide artan hastalıklara karşı atılacak ilk adımdır.

SELAHATTİN DÖNMEZ SELAHATTİN DÖNMEZ
Giriş Tarihi: 21.12.2024 09:00 Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 09:03
Kalbi iyileştiren süper besin! Günde 2 yemek kaşığı yetiyor

Organik besinler ülkemizde Tarım ve Orman Bakanlığımız kontrolünde sıkı denetim altında. Üretimi oldukça güç ve sürdürülebilirliği epey meşakkatli olsa da organik kavramı sağlıklı beslenme içinde önemli bir yere sahip. Çünkü organik besinde kimyasallar, antibiyotik, haşere ilaçları ve yabancı ajanların bulunmaması sebebiyle "zehirsiz mutfak" için öncelik verildiği de aşikardır.

Kalbi iyileştiren süper besin! Günde 2 yemek kaşığı yetiyor

Organik besinler ile ilgili toplumuzda "Gerçekten organik mi?" sorgulamasının oldukça sık olduğunu gözlemliyorum. Burada yapılması gereken tek ve en doğru yol, ürünün organik sertifikasının olup olmadığını teyit etmektir. Organik sertifikası şeffaf bir şekilde sizlere sunulan belgelere sahip olan besinlerin organik olduğunu açıkça ifade etmek istiyorum.




Kalbi iyileştiren süper besin! Günde 2 yemek kaşığı yetiyor

PAZARLAR ÇOK DEĞERLİ
Organik besin satın almak ile yediğimiz yiyeceklerdeki tarım ilacı kalıntılarını en aza indirgemiş oluyoruz. İlaç kalıntıları olmadan normal üretim sürecinde oluşmuş bir besini yemek elbette en ideali ve doğru olanıdır. Bu yüzden besinin organik denilip ayrıştırılmasından çok tüm besinlerin bu şartlar altında üretilip paketlenmesi veya bizlere manavlarda mevsime uygun şekilde sunulması gerekmektedir.

Kalbi iyileştiren süper besin! Günde 2 yemek kaşığı yetiyor

Ancak bilim çalışmalara baktığımızda beslenmemizdeki tarım ilaç kalıntıları ile insanlardaki sağlık sorunlarını bağdaştıran çok az kanıt olmasına rağmen hayvanlarda yapılan deneysel çalışmalara göre de sağlık sorunları oluşturma ile ilgili pek çok kanıtın olması gelişi güzel üretilen yiyeceklerin insan sağlığını da tehdit edebilecek boyutta olabileceğinin sinyallerini vermekte. Buna en çok zemin hazırlayan hastalık kanser ve bağışıklık sisteminin bozulması olarak örnek verebiliriz. Biliyoruz ki meyve ve sebze yemenin sağlığa çok fazla faydası var.

Kalbi iyileştiren süper besin! Günde 2 yemek kaşığı yetiyor

Onları beslenmemizden çıkarmanın riskleri, tarım ilacı kalıntılarına maruz kalmanın muhtemel risklerinden çok daha fazla. Bu nedenle sebze ve meyleri usulune göre yıkamak, saklamak bu zararlı etkilerden bizleri daha çok koruyacaktır. Organik semt pazarları tarım ilaç kalıntısı açısından mümkün olduğunca ilaçsız tarım ürünlerinin takip edilip organik süreçleri onaylanmış sebze ve meyvelerin tüketiciye ulaşmasını sağlayan ana arterler olduğunu unutmamak gerekiyor. Mümkün olduğunca tarım ilacı riskinden uzaklaşmak için organik pazarlardan taze sebze ve meyve alımı yapmak çok değerli diyebilirim.




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