Kalbi iyileştiren süper besin! Günde 2 yemek kaşığı yetiyor

Ancak bilim çalışmalara baktığımızda beslenmemizdeki tarım ilaç kalıntıları ile insanlardaki sağlık sorunlarını bağdaştıran çok az kanıt olmasına rağmen hayvanlarda yapılan deneysel çalışmalara göre de sağlık sorunları oluşturma ile ilgili pek çok kanıtın olması gelişi güzel üretilen yiyeceklerin insan sağlığını da tehdit edebilecek boyutta olabileceğinin sinyallerini vermekte. Buna en çok zemin hazırlayan hastalık kanser ve bağışıklık sisteminin bozulması olarak örnek verebiliriz. Biliyoruz ki meyve ve sebze yemenin sağlığa çok fazla faydası var.