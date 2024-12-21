Kalbi iyileştiren süper besin! Günde 2 yemek kaşığı yetiyor
Besinlere güvenin çok azalması ve üretim zincirindeki sorunlar sebebiyle organik besine artan küresel bir talebin oluştuğunu görmek şaşırtıcı değil. Özellikle taze sebze, meyve, et ve süt ürünlerinde tüketiciler organik doğal yiyecekleri satın alma yönünde bir davranış değişikliği gösteriyor. Organik besin ve organik beslenme, gitgide artan hastalıklara karşı atılacak ilk adımdır.
Giriş Tarihi: 21.12.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 09:03