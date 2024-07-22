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Kalp hastalıklarına karşı adeta bir kalkan görevi görüyor! Günde 1 tane tüketmeniz yeterli

Beslenme düzenimiz sağlığımız için oldukça önemlidir. Özellikle bazı besinler içermiş oldukları lif miktarları, vitamin ve minerallerden dolayı kalp sağlığından beyin fonksiyonlarının gelişimine kadar birçok faydası bulunur. Özellikle defnegiller familyasına ait bir meyve genel sağlığınız açısından oldukça faydalıdır. İşte o meyve ve sağlığa olan yararları…

Giriş Tarihi: 22.07.2024 11:50 Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 11:50
Kalp hastalıklarına karşı adeta bir kalkan görevi görüyor! Günde 1 tane tüketmeniz yeterli

Avokado, önemli bir lif kaynağıdır. Bu meyve, karbonhidrattan daha fazla iyi türde yağ içerdiği ifade edilir. Bu sebeple diyabet, kalp hastalıkları, kolesterole karşı avokadonun koruyucu faydaları bulunur.

Kalp hastalıklarına karşı adeta bir kalkan görevi görüyor! Günde 1 tane tüketmeniz yeterli

Yeni yapılan bir araştırmaya göre, her gün düzenli olarak avokado tüketimi, uyku ve beslenme kalitesini önemli ölçüde artırıyor. Pensilvanya Eyalet Üniversitesi'nde araştırmacı olan Dr. Janhavi J. Damani, avokadonun sağlığa olan faydalarını inceleyen önceki araştırmalara dayanarak avokadonun kardiyovasküler risk faktörlerini iyileştirebileceğini ifade etti.

Kalp hastalıklarına karşı adeta bir kalkan görevi görüyor! Günde 1 tane tüketmeniz yeterli

Yapılan çalışma için, araştırmacılar 6 ay boyunca 1.000 kişiden fazla katılımcının katıldığı bir araştırma gerçekleşti.

Kalp hastalıklarına karşı adeta bir kalkan görevi görüyor! Günde 1 tane tüketmeniz yeterli

KALP DAMAR SAĞLIĞI DESTEKLER

Damani'nin ekibi yapmış oldukları analizlerde günlük avokado tüketiminin özellikle obezite problemi olan bireylerle görülen kalp hastalığı üzerinde olumlu bir etkisi olduğu gözlemlendi.

Kalp hastalıklarına karşı adeta bir kalkan görevi görüyor! Günde 1 tane tüketmeniz yeterli

Yapılan araştırmalarda günlük avokado tüketen kişilerin uyku sağlığı ve kolesterol gibi kan lipitlerinde iyileşmeler gözlemlendi.

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