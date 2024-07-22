Kalp hastalıklarına karşı adeta bir kalkan görevi görüyor! Günde 1 tane tüketmeniz yeterli

Beslenme düzenimiz sağlığımız için oldukça önemlidir. Özellikle bazı besinler içermiş oldukları lif miktarları, vitamin ve minerallerden dolayı kalp sağlığından beyin fonksiyonlarının gelişimine kadar birçok faydası bulunur. Özellikle defnegiller familyasına ait bir meyve genel sağlığınız açısından oldukça faydalıdır. İşte o meyve ve sağlığa olan yararları…