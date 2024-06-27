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Kalp krizinin aylar önceki habercisi! Midenizde bunu hissediyorsanız eğer...

Uzmanlar, çoğu kadının kalp krizi belirtilerini göz ardı ettiği konusunda uyardı. Bazı insanlar, göğüs ağrısı gibi çoğu insanın yaşadığı semptomları "hafife alarak" yok sayabiliyor. Bununla birlikte, özellikle kadınların dikkat etmesi gereken bir belirti ise öne çıkıyor. Midelerindeki "basit bir hissi" göz ardı etmek, kalp krizinin sinyalini de kaçırmalarına sebep olabiliyor.

Giriş Tarihi: 27.06.2024 08:39 Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 08:42
Kalp krizinin aylar önceki habercisi! Midenizde bunu hissediyorsanız eğer...

Daily Record'a göre, endişe ve hazımsızlık gibi yaygın sorunlar var. Kadınlar, bu durumu neredeyse zararsız bir belirti olarak görüyor.

Kalp krizinin aylar önceki habercisi! Midenizde bunu hissediyorsanız eğer...

Mirror'da yayınlanan bir habere göre, uzmanlar hazımsızlığın kalp krizi için daha az bilinen bir semptom olduğu konusunda uyarıyor.

Kalp krizinin aylar önceki habercisi! Midenizde bunu hissediyorsanız eğer...

Bunun kalp krizi riskini işaret edebileceği için dikkatli olunmalıdır.

Kalp krizinin aylar önceki habercisi! Midenizde bunu hissediyorsanız eğer...

Circulation dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, kalp krizinden birkaç ay önce hazımsızlık yaygın bir semptomdu.

Kalp krizinin aylar önceki habercisi! Midenizde bunu hissediyorsanız eğer...

Grubun yaklaşık %39'u kalp krizinden önce hazımsızlık yaşadıklarını bildirdi. Bununla birlikte, kalp krizi sırasında hazımsızlık şikayeti yaygın değildi.

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