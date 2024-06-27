Kalp krizinin aylar önceki habercisi! Midenizde bunu hissediyorsanız eğer...
Uzmanlar, çoğu kadının kalp krizi belirtilerini göz ardı ettiği konusunda uyardı. Bazı insanlar, göğüs ağrısı gibi çoğu insanın yaşadığı semptomları "hafife alarak" yok sayabiliyor. Bununla birlikte, özellikle kadınların dikkat etmesi gereken bir belirti ise öne çıkıyor. Midelerindeki "basit bir hissi" göz ardı etmek, kalp krizinin sinyalini de kaçırmalarına sebep olabiliyor.
Giriş Tarihi: 27.06.2024 08:39
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 08:42