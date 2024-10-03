Kalp yetmezliğinin erken habercisi olabilir! Tırnak altında bu görüntü varsa…

Vücudumuz sağlığımız ile ilgili bizlere bazı sinyaller gönderebilir. Bu sinyaller, bazen yükselen ateş, bazen cilt üzerinde çıkan bir leke bazen de tırnağınızın üzerindeki bir değişiklik olabilir. Sosyal medyada videolar paylaşan Dr. Dana Brems, tırnağınıza bastırdığınızda ortaya çıkan bir görüntünün kalp sağlığı ile ilgili önemli sinyal olduğunu ifade etti.