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Kalp yetmezliğinin erken habercisi olabilir! Tırnak altında bu görüntü varsa…

Vücudumuz sağlığımız ile ilgili bizlere bazı sinyaller gönderebilir. Bu sinyaller, bazen yükselen ateş, bazen cilt üzerinde çıkan bir leke bazen de tırnağınızın üzerindeki bir değişiklik olabilir. Sosyal medyada videolar paylaşan Dr. Dana Brems, tırnağınıza bastırdığınızda ortaya çıkan bir görüntünün kalp sağlığı ile ilgili önemli sinyal olduğunu ifade etti.

Giriş Tarihi: 03.10.2024 10:15 Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 10:15
Kalp yetmezliğinin erken habercisi olabilir! Tırnak altında bu görüntü varsa…

Kalp yetmezliği, kalp kasının vücudunun kan ve oksijen ihtiyacını karşılamaya yetecek oranda kan pompalayamaması sonucu meydana gelen kronik bir hastalıktır. Dr. Dana Brems ise, tırnağınıza bastırdığınızda ortaya çıkan bir görüntünün kalp yetmezliğinin sinyali olabileceği konusunda uyardı.

Kalp yetmezliğinin erken habercisi olabilir! Tırnak altında bu görüntü varsa…

Not: Kalp yetmezliğinin tek belirtisi tırnak altında oluşan görüntü değildir. Herhangi bir şüpheniz varsa mutlaka bir uzmana başvurmanız önerilir.

Kalp yetmezliğinin erken habercisi olabilir! Tırnak altında bu görüntü varsa…

TİTREŞEN PEMBE VE BEYAZ TONLAR

Dr. Dana Brems, sosyal medya üzerinden paylaşmış olduğu videoda; tırnağın uç kısmına bastırılıyor ve tırnağın alt kısmında titreşen pembe ve beyaz tonlar olduğunu gösteriyor.

Kalp yetmezliğinin erken habercisi olabilir! Tırnak altında bu görüntü varsa…

Doktor, bu görüntünün kalp yetmezliği gibi kalp sağlığını ilgilendiren bazı hastalıkların habercisi olabileceği ile ilgili uyarıyor.

Kalp yetmezliğinin erken habercisi olabilir! Tırnak altında bu görüntü varsa…

Bu görüntü sonrasında bir uzmana başvurmanız gerektiğini ifade eden Dr. Dana Brems, erken tedavi edilmediğinde kalp yetmezliğine hatta ölüme neden olabileceğini söyledi.

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