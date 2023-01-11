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Kan değerlerinizdeki dengesizlikleri ortadan kaldırıyor! İnsülin direncinin çaresi bu tek kaşıkta...
Kan değerlerinizdeki dengesizlikleri ortadan kaldırıyor! İnsülin direncinin çaresi bu tek kaşıkta...
Yüksek kan şekeriyle mücadele, toplumun büyük bölümünü ilgilendiren önemli sorunlar arasında yer alıyor. Bununla ilgili yapılması gereken en önemli noktalardan biri; beslenme sisteminizi düzenlemektir. Bir besin ise; özellikle kan şekeri üzerindeki etkileriyle öne çıkıyor. İşte kan değerlerinizi düzenleme kapasitesine sahip o gıda...
Giriş Tarihi: 11.01.2023 12:35
Güncelleme Tarihi: 11.01.2023 12:39