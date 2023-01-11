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Kan değerlerinizdeki dengesizlikleri ortadan kaldırıyor! İnsülin direncinin çaresi bu tek kaşıkta...

Yüksek kan şekeriyle mücadele, toplumun büyük bölümünü ilgilendiren önemli sorunlar arasında yer alıyor. Bununla ilgili yapılması gereken en önemli noktalardan biri; beslenme sisteminizi düzenlemektir. Bir besin ise; özellikle kan şekeri üzerindeki etkileriyle öne çıkıyor. İşte kan değerlerinizi düzenleme kapasitesine sahip o gıda...

Giriş Tarihi: 11.01.2023 12:35 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023 12:39
Kan değerlerinizdeki dengesizlikleri ortadan kaldırıyor! İnsülin direncinin çaresi bu tek kaşıkta...

Tip 2 diyabet, problemli kan şekeri seviyeleri ile karakterize kronik bir durumdur. Kan şekeri genellikle insülin tarafından düzenlenir.

Kan değerlerinizdeki dengesizlikleri ortadan kaldırıyor! İnsülin direncinin çaresi bu tek kaşıkta...

Bununla birlikte, tip 2 diyabetiniz varsa, insülin üretimi ciddi şekilde azalır ve bu da kan şekeri seviyelerinde artışa neden olur. Sürekli olarak yüksek seviyelerin zincirleme etkileri vardır, bu nedenle onları kontrol etmek için alternatif yollar bulmak hayati önem taşır.

Kan değerlerinizdeki dengesizlikleri ortadan kaldırıyor! İnsülin direncinin çaresi bu tek kaşıkta...

Neyse ki, araştırmalar, yüksek kan şekeri seviyelerini düşüren bir dizi diyet müdahalesine odaklandı.

Kan değerlerinizdeki dengesizlikleri ortadan kaldırıyor! İnsülin direncinin çaresi bu tek kaşıkta...

En umut verici olanlardan biri, elmalardaki şekerleri fermente ederek onları sirkedeki aktif bileşen olan asetik aside dönüştüren elma sirkesidir.

Kan değerlerinizdeki dengesizlikleri ortadan kaldırıyor! İnsülin direncinin çaresi bu tek kaşıkta...

Bu, Clinical Nutrition ESPEN dergisinde yayınlanan bir çalışmanın sonucudur.

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