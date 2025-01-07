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Kan şekerini dengeleyen doğal ilaç! Diyabet hastalarının çaresi: "Yemekten sonra bir bardak..."

İnsülin adı verilen bir hormonu salgılamakla görevli pankreas, kan şekerinin düzenlenmesini sağlar. Fakat tip 2 diyabetinizin bulunması halinde bu görevi tam olarak yerine getirememesi sebebiyle kan şekerinde dalgalanmalara sebep olur. Bu dengesiz kan şekeri hali ise önemli risklere zemin hazırlar. Peki bunun önlenmesi için ne yapılmalı? Bilim insanları, basit bir çayın aslında en etkili yöntemlerden biri olduğunu keşfetti! İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.01.2025 08:44 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 08:49
Kan şekerini dengeleyen doğal ilaç! Diyabet hastalarının çaresi: Yemekten sonra bir bardak...

İran'da yapılan bir çalışmada kan şekerini düzenleyen faktörler arasında bir çayın diyabet hastaları için oldukça etkili olduğu keşfedildi.

Kan şekerini dengeleyen doğal ilaç! Diyabet hastalarının çaresi: Yemekten sonra bir bardak...

Nutrition dergisinde yayınlanan çalışma, günde üç fincan papatya çayı içmenin tip 2 diyabetli kişilerde kan şekeri (şeker) seviyelerinin kontrolünü iyileştirebileceğini buldu.

Kan şekerini dengeleyen doğal ilaç! Diyabet hastalarının çaresi: Yemekten sonra bir bardak...

Tebriz Tıp Bilimleri Üniversitesi'nden araştırmacılar, papatya çayının glisemik kontrolü ve antioksidan seviyelerini nasıl etkilediğini inceledi. Hücreleri oksidatif hasara karşı koruyan veya geciktiren kimyasallar antioksidanlardır. Altmış dört katılımcının hepsi otuz ila altmış yaşları arasında ve tip 2 diyabeti vardı. Sekiz hafta boyunca her yemekten sonra üç kez günde papatya çayı içtiler. Bir kontrol grubu da bu prosedürü takip etti, ancak su içmek yerine bunun yerine içtiler.

Kan şekerini dengeleyen doğal ilaç! Diyabet hastalarının çaresi: Yemekten sonra bir bardak...

Diabetes.co.uk, papatya çayı grubunun HbA1c ve serum insülin seviyelerini "önemli ölçüde" azalttığını ve kontrol grubuna kıyasla toplam antioksidan kapasitesini önemli ölçüde artırdığını yazdı.

Kan şekerini dengeleyen doğal ilaç! Diyabet hastalarının çaresi: Yemekten sonra bir bardak...

Glike edilmiş hemoglobin, HbA1c olarak bilinir. Vücudunuzdaki oksijeni taşıyan kırmızı kan hücreleri içinde bulunan bir protein olan hemoglobin, kandaki glikoz ile birleşerek "glikoz" oluşturur.

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