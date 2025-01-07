Kan şekerini dengeleyen doğal ilaç! Diyabet hastalarının çaresi: "Yemekten sonra bir bardak..."

Tebriz Tıp Bilimleri Üniversitesi'nden araştırmacılar, papatya çayının glisemik kontrolü ve antioksidan seviyelerini nasıl etkilediğini inceledi. Hücreleri oksidatif hasara karşı koruyan veya geciktiren kimyasallar antioksidanlardır. Altmış dört katılımcının hepsi otuz ila altmış yaşları arasında ve tip 2 diyabeti vardı. Sekiz hafta boyunca her yemekten sonra üç kez günde papatya çayı içtiler. Bir kontrol grubu da bu prosedürü takip etti, ancak su içmek yerine bunun yerine içtiler.

