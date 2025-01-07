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Kan şekerini dengeleyen doğal ilaç! Diyabet hastalarının çaresi: "Yemekten sonra bir bardak..."
Kan şekerini dengeleyen doğal ilaç! Diyabet hastalarının çaresi: "Yemekten sonra bir bardak..."
İnsülin adı verilen bir hormonu salgılamakla görevli pankreas, kan şekerinin düzenlenmesini sağlar. Fakat tip 2 diyabetinizin bulunması halinde bu görevi tam olarak yerine getirememesi sebebiyle kan şekerinde dalgalanmalara sebep olur. Bu dengesiz kan şekeri hali ise önemli risklere zemin hazırlar. Peki bunun önlenmesi için ne yapılmalı? Bilim insanları, basit bir çayın aslında en etkili yöntemlerden biri olduğunu keşfetti! İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 07.01.2025 08:44
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 08:49