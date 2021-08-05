Kanser, eklem ağrıları, diyabet...Vücudu temizleyen soğan sarımsak kürü

Günlük yaşantıda tüketilen gıdalar içinde bulunan mineral ve vitaminler sayesinde vücudumuza sağlık yayarlar. Vücutta bulunan toksinleri arındıran bu kür sayesinde hastalıklarla savaşmak kolay hale geliyor. Eklem ağrıları, kanser ve diyabet gibi bağışıklık sistemini etkileyen hastalıklara karşı direnç kazanılmasında önemli bir rol oynuyor. Peki 21 günlük kür nasıl yapılır? İşte Selahattin Dönmez'den 21 günlük vücudumuzu toksinlerden arındıran soğan sarımsak kürü...

Yemek kültürümüzde önemli yere sahip olan soğan ve sarımsak, hemen her öğünde yediklerimizin başında geliyor. İçine soğan girmeyen yemek ise neredeyse yok.

Soğan ve sarımsak gerçekten de vitamin, mineral ve antioksidan içeriği ile tam bir sağlık deposu. Soğan B6, C vitamini, folat ve potasyumdan zengin. Sarımsak ise yüksek miktarda fosfor, potasyum, kükürt, çinko, orta miktarda selenyum, A ve C vitaminleri ile az miktarda da kalsiyum, magnezyum, sodyum, demir, manganez ve B kompleks vitaminlerini içeriyor.

Bu kadar besleyici bileşenin yanında, düşük kalorili olduklarından bu şifalı sebzeleri her gün yemeklerinize sınırsızca eklemenizde hiçbir sakınca olmadığını da hatırlatmalıyım.

KÜKÜRTLÜ BİLEŞİKLER SAĞLIĞI DESTEKLER Soğan ve sarımsağın en önemli biyokimyasal özelliklerinden biri vücuttaki zehirli toksik maddeleri atmaya yardımcı olan antioksidan potansiyelidir. Bununla birlikte soğan ve sarımsaktaki yüksek düzeyde C vitamini bağışıklığı düzenler, kollajen yapımını ve doku tamirini artırır, demir emilimini sağlar.