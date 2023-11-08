Kansere yakalanma ihtimalini %79 azaltıyor! Tümör hücrelerini hedef alıp oluşumunu engelliyor

Kanser, hücrelerin kontrolsüz ve anormal olarak büyüyüp vücuttaki dokulara zarar vermesiyle meydana gelen hastalık grubuna denir. Pek çok kanser türü yer alır ve vücudun işleyişini olumsuz bir biçimde etkileyebilirler. Kanseri ortadan kaldıran şifalı besinler ne yazık ki yok ancak bazı faydalı besinler sayesinde önlenmesini sağlayabilirsiniz. Genel sağlığı da desteklemenizde rol oynayacak bu besinler ise şöyle…