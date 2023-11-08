Kansere yakalanma ihtimalini %79 azaltıyor! Tümör hücrelerini hedef alıp oluşumunu engelliyor

Kanser, insan yaşamına tehdit olan hastalıklar arasında yerini alır. Bu hastalığa karşı alınabilecek önlemler sayesinde hastalık meydana gelmeden önce kanserle mücadele edebilmek mümkün. Stres kontrolü, hareketli bir yaşamın yanı sıra sağlıklı beslenme de bu durumda önemli bir rol oynar. Bazı besinleri daha sık tüketerek kansere karşı koruma sağlayabilirsiniz. Yapılan çalışmalar, kansere yakalanma ihtimalini %79 oranında azaltan besini ortaya çıkardı. Bu besini tüketen kişilerde kolorektal kanser ihtimali azalıyor tümör hücrelerinin artması engelleniyor. İşte kansere yakalanma riskini azaltan besinler…