Roza Galeri Roza Sağlık Kansere yakalanma ihtimalini %79 azaltıyor! Tümör hücrelerini hedef alıp oluşumunu engelliyor

Kansere yakalanma ihtimalini %79 azaltıyor! Tümör hücrelerini hedef alıp oluşumunu engelliyor

Kanser, insan yaşamına tehdit olan hastalıklar arasında yerini alır. Bu hastalığa karşı alınabilecek önlemler sayesinde hastalık meydana gelmeden önce kanserle mücadele edebilmek mümkün. Stres kontrolü, hareketli bir yaşamın yanı sıra sağlıklı beslenme de bu durumda önemli bir rol oynar. Bazı besinleri daha sık tüketerek kansere karşı koruma sağlayabilirsiniz. Yapılan çalışmalar, kansere yakalanma ihtimalini %79 oranında azaltan besini ortaya çıkardı. Bu besini tüketen kişilerde kolorektal kanser ihtimali azalıyor tümör hücrelerinin artması engelleniyor. İşte kansere yakalanma riskini azaltan besinler…

Giriş Tarihi: 08.11.2023 09:12 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023 09:16
Kansere yakalanma ihtimalini %79 azaltıyor! Tümör hücrelerini hedef alıp oluşumunu engelliyor

Kanser, hücrelerin kontrolsüz ve anormal olarak büyüyüp vücuttaki dokulara zarar vermesiyle meydana gelen hastalık grubuna denir. Pek çok kanser türü yer alır ve vücudun işleyişini olumsuz bir biçimde etkileyebilirler. Kanseri ortadan kaldıran şifalı besinler ne yazık ki yok ancak bazı faydalı besinler sayesinde önlenmesini sağlayabilirsiniz. Genel sağlığı da desteklemenizde rol oynayacak bu besinler ise şöyle…

Kansere yakalanma ihtimalini %79 azaltıyor! Tümör hücrelerini hedef alıp oluşumunu engelliyor

MAYDANOZ

Maydanozun içeriğinde yer alan maddeler kanserle mücadele eder. İçeriğinde yer alan bitki bileşikleri, antikanser etkili sağlayabilir. İçeriğinde yer alan C vitamini, antioksidanlar ve flavonoidler sayesinde kansere neden olabilen oksidatif stresi azaltabilir. Böylece kanser riskini düşürür.

Kansere yakalanma ihtimalini %79 azaltıyor! Tümör hücrelerini hedef alıp oluşumunu engelliyor

C vitamini açısından zengin bir içeriğiyle bağışıklığın güçlendirilmesini sağlayarak kanserojen maddelerin etkisini yok ederek kansere karşı koruma sağlar. C vitamini açısından zengin diğer besinler ise roka, karnabahar, yeşil sivri biber, domates ve patates biçimindedir.

Kansere yakalanma ihtimalini %79 azaltıyor! Tümör hücrelerini hedef alıp oluşumunu engelliyor

DEREOTU

Dereotu; antioksidan bakımından zengin bir besindir, A vitamini, C vitamini, magnezyum bulundurur. Bu sayede kansere karşı koruma sağlayabilir.

Kansere yakalanma ihtimalini %79 azaltıyor! Tümör hücrelerini hedef alıp oluşumunu engelliyor

Antioksidan açısından zengin bir besin olduğu için kanser türlerini engellemeye destek olabilir. Ayrıca flavonoidler bakımından da iyi bir kaynaktır ve bu bileşikler kanser türleri tehlikelerinin de azalmasıyla bağlantılıdır.

SON DAKİKA SON DAKİKA