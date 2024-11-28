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Karaciğer yağlanmasına şifa olan o tarif! Doktor paylaştı: Her gün bir bardak tüketildiğinde…

Karaciğer hücrelerinde de diğer hücrelerde olduğu gibi yağ bulunur ancak, bu yağın fazla olması durumunda çeşitli sorunlar meydana gelebilir. Karaciğerde fazla depolanan yağ ise çeşitli hastalıklara yol açabileceği için son derece risklidir. Bu durumun önüne geçmek için ise beslenmeye dikkat etmek önemlidir.Konu ile ilgili ise hem yazar hem de doktor olan Dr. Eric Berg DC, karaciğer yağlanması için doğal bir içecek tarifinden bahsetti. İşte karaciğer yağlanmasına şifa olan o tarif…

Giriş Tarihi: 28.11.2024 09:09 Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 09:09
Karaciğer yağlanmasına şifa olan o tarif! Doktor paylaştı: Her gün bir bardak tüketildiğinde…

Doktorun paylaşmış olduğu bu tarif, hem karaciğer yağlanmasına adeta şifa olacak hem de içerisindeki vitamin ve minerallerden dolayı genel sağlığı destekleyecek.

Karaciğer yağlanmasına şifa olan o tarif! Doktor paylaştı: Her gün bir bardak tüketildiğinde…

NOT: Herhangi bir rahatsızlığınız varsa ya da hastaysanız tüketim öncesi bir uzmana danışmanız önerilir.

Karaciğer yağlanmasına şifa olan o tarif! Doktor paylaştı: Her gün bir bardak tüketildiğinde…

DOKTORDAN ÖNERİLER

Dr. Eric Berg DC, yüksek karaciğer yağ seviyesi kişilerin diyabet, yüksek tansiyon ve böbrek hastalığı gibi ciddi sağlık sorunları riskini artırabileceğini ifade etti.

Karaciğer yağlanmasına şifa olan o tarif! Doktor paylaştı: Her gün bir bardak tüketildiğinde…

Doktor, önermiş olduğu bu doğal karışımı her gün düzenli olarak tüketmeniz gerektiğini ifade ediyor.

Karaciğer yağlanmasına şifa olan o tarif! Doktor paylaştı: Her gün bir bardak tüketildiğinde…

BİR YUDUMU ADETA ŞİFA KAYNAĞI

Dr. Eric Berg DC, önermiş olduğu bu doğal içeceği evinizde pratik bir şekilde hazırlayabileceğinizi ifade etti.

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