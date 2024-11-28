Karaciğer yağlanmasına şifa olan o tarif! Doktor paylaştı: Her gün bir bardak tüketildiğinde…

Karaciğer hücrelerinde de diğer hücrelerde olduğu gibi yağ bulunur ancak, bu yağın fazla olması durumunda çeşitli sorunlar meydana gelebilir. Karaciğerde fazla depolanan yağ ise çeşitli hastalıklara yol açabileceği için son derece risklidir. Bu durumun önüne geçmek için ise beslenmeye dikkat etmek önemlidir.Konu ile ilgili ise hem yazar hem de doktor olan Dr. Eric Berg DC, karaciğer yağlanması için doğal bir içecek tarifinden bahsetti. İşte karaciğer yağlanmasına şifa olan o tarif…