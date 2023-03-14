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Karaciğerde biriken zehri 40 günde söküp atıyor! Bu su vücudu baştan aşağı yeniliyor...

Sağlıksız bir beslenme biçimi ve çevresel faktörler zamanla vücudumuzda toksinler birikmesine neden olabilir. Bu biriken toksinler atılmadığında ise karaciğerde toplanarak, karaciğer sağlığını tehdit edebilir. Fakat sağlıklı beslenerek özellikle de karaciğer sağlığını koruyan besinler tüketerek bu toksinleri atabilmeniz mümkün. Şimdi sizlere bahsedeceğimiz bu besin, karaciğerin baştan sona yenilenmesine yardımcı oluyor. Suyunu haşlayıp içtiğinizde ise 40 günde karaciğerdeki tüm zehri akıtıyor. İşte dillere destan olan o şifalı su…

Giriş Tarihi: 14.03.2023 10:22 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 10:27
Karaciğerde biriken zehri 40 günde söküp atıyor! Bu su vücudu baştan aşağı yeniliyor...

Enginar genellikle bir sebze olarak kabul edilse de bir deve dikeni türüdür.

Karaciğerde biriken zehri 40 günde söküp atıyor! Bu su vücudu baştan aşağı yeniliyor...

Bu bitki Akdeniz kökenlidir ve potansiyel tıbbi özellikleri nedeniyle yüzyıllardır kullanılmaktadır.

Karaciğerde biriken zehri 40 günde söküp atıyor! Bu su vücudu baştan aşağı yeniliyor...

İddia edilen sağlık yararları arasında daha düşük kan şekeri seviyeleri, gelişmiş sindirim, kalp sağlığı ve karaciğer sağlığı bulunur.

Karaciğerde biriken zehri 40 günde söküp atıyor! Bu su vücudu baştan aşağı yeniliyor...

Bitkide bulunan bileşikleri yüksek konsantrasyonlarda içeren enginar özü de ek olarak giderek daha popüler hale geliyor.

Karaciğerde biriken zehri 40 günde söküp atıyor! Bu su vücudu baştan aşağı yeniliyor...

İşte enginar ve enginar özünün sağlığa en önemli faydaları:

Not: Herhangi bir alerjik reaksiyona karşı tüketmeden önce mutlaka doktorunuza başvurun.

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