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Karaciğerde biriken zehri 40 günde söküp atıyor! Bu su vücudu baştan aşağı yeniliyor...

Sağlıksız bir beslenme biçimi ve çevresel faktörler zamanla vücudumuzda toksinler birikmesine neden olabilir. Bu biriken toksinler atılmadığında ise karaciğerde toplanarak, karaciğer sağlığını tehdit edebilir. Fakat sağlıklı beslenerek özellikle de karaciğer sağlığını koruyan besinler tüketerek bu toksinleri atabilmeniz mümkün. Şimdi sizlere bahsedeceğimiz bu besin, karaciğerin baştan sona yenilenmesine yardımcı oluyor. Suyunu haşlayıp içtiğinizde ise 40 günde karaciğerdeki tüm zehri akıtıyor. İşte dillere destan olan o şifalı su…