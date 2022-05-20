Kaynatıp içen şifa buluyor! Hücreleri onararak kanser riskini ortadan kaldırıyor
Meyveler içerisinde saymakla bitmeyen yararlarıyla öne çıkan karadut, dut ailesinin en sulu olanıdır ve koyu bordo-siyah bir renge sahiptir. Oldukça narin bir meyve olan karadut, toplanıldığı anda direkt olarak tüketilebileceği gibi reçel, marmelat, dondurma ya da meyve suyu olarak da kullanılabilir. Karaduttan yapılan şurubu ise hem doğal hem de oldukça sağlıklı tam bir şifa deposudur. İşte karadut şurubu hakkında bilmeniz gereken herşey…
Giriş Tarihi: 20.05.2022 08:57
Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 08:57