Kış hastalıkları için birebir! Sırtınıza birkaç damla sürün ve bekleyin…

Ravintsera Etkinliği 1980'lerde keşfedilen bu yağ, özellikle nezle önleyici olarak tüm dünyada tercih edilen önemli bir doğal bileşik. Bağışıklık sistemini güçlendirmesi ile enfeksiyonlara karşı koruyan bir kalkan görevi görmesi, özellikle yaşlı bakım evlerinde ve kreşlerde kullanımını da yaygınlaştırdı. Antiviral olması sayesinde, nezle, sinüzit veya gripte oldukça etkindir. Ayrıca hoş bir kokuya sahip olması da canlılık verir.

Balsam köknarı yağı

Balsam köknarı, özellikle antiseptik özelliği ile cilt ve üst solunum yolu sorunlarında büyük bir rahatlama sağlıyor. Ciltte ve mukozada ortaya çıkan iltihaplanma sorunuyla baş etmeyi kolaylaştıran balsam köknarı esansiyel yağı, kızarıklığı yatıştırarak sorunlardan kurtulmuş bir cilt dokusu sunuyor. Üstelik tehlikeli içerikler barındırmaması sayesinde küçük çocuklarda da kullanabilmeyi mümkün kılıyor.

Akciğer mukozasında ve zarlarında yatıştırıcı bir etki sunarak bu bölgedeki rahatsızlıklar konusunda önemli bir rahatlatıcı işlevi görür. Özellikle bronşlar üzerindeki etkisi sayesinde solunum yollarındaki tıkanıkları açabilir.