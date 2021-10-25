Kış hastalıkları için birebir! Sırtınıza birkaç damla sürün ve bekleyin…

Esansiyel yağlar, son yıllarda alternatif tedavi yöntemleri konusunda oldukça öne çıkıyor. Birçok uzman, destekleyici olması için sunduğu esansiyel yağ tavsiyeleri ile günlük yaşamdaki sağlık sorunları hafifleten büyük bir kaynak bulduğunu düşünüyor. Fakat önemli olan bu yağların, hangi oranda, hangi sebeplerle kullanılması gerektiği konusunda emin olmak. Ancak yine de bu yağları kullanmadan önce muhakkak doktorunuza danışmanızı tavsiye ederiz.
Ravintsera
Etkinliği 1980'lerde keşfedilen bu yağ, özellikle nezle önleyici olarak tüm dünyada tercih edilen önemli bir doğal bileşik. Bağışıklık sistemini güçlendirmesi ile enfeksiyonlara karşı koruyan bir kalkan görevi görmesi, özellikle yaşlı bakım evlerinde ve kreşlerde kullanımını da yaygınlaştırdı. Antiviral olması sayesinde, nezle, sinüzit veya gripte oldukça etkindir. Ayrıca hoş bir kokuya sahip olması da canlılık verir.
Balsam köknarı yağı
Balsam köknarı, özellikle antiseptik özelliği ile cilt ve üst solunum yolu sorunlarında büyük bir rahatlama sağlıyor. Ciltte ve mukozada ortaya çıkan iltihaplanma sorunuyla baş etmeyi kolaylaştıran balsam köknarı esansiyel yağı, kızarıklığı yatıştırarak sorunlardan kurtulmuş bir cilt dokusu sunuyor. Üstelik tehlikeli içerikler barındırmaması sayesinde küçük çocuklarda da kullanabilmeyi mümkün kılıyor.
Akciğer mukozasında ve zarlarında yatıştırıcı bir etki sunarak bu bölgedeki rahatsızlıklar konusunda önemli bir rahatlatıcı işlevi görür. Özellikle bronşlar üzerindeki etkisi sayesinde solunum yollarındaki tıkanıkları açabilir.
Roma Papatyası Esansiyel Yağı
Binlerce yıllık tarihte öne çıkan papatya yağı, aslında bir şifa deposu olarak biliniyor. Nefes darlığı, sinir sisteminden kaynaklanan öksürük gibi sizi rahatsız eden nefes sorunlarında oldukça etkili olduğu görülüyor. Yatıştırıcı, iltihap önleyici ve spazmları gideren bir yapıya sahip olması, hemen her hastalıkta rahatlatıcı bir etkiye sahip olarak en çok tercih edilen yağlardan biri oluyor.
Defne yaprağı
Defne yaprağı, en çok ruh halinin değişiminde ortaya çıkıyor. Terapötik etkiye sahip olması, kendinizi rahatlamış ve dinginleşmiş hissetmenizi sağlıyor. Fakat aynı zamanda sineol içeriği sayesinde ihtiyacınız olan balgam söktürücü doğal içeriği de sunuyor. Antiviral, antibakteriyel ve mantarları önleyen antifungal içeriği ile birçok hastalıkta etkindir. Cilt sorunlarından solunum yollarına kadar birçok alanda etkililiği ortaya çıkmış defne yaprağı, aynı zamanda doğal bir ağrı kesici görevi görür.
Okaliptüs Yağı
Avustralya kökenli olan okaliptüs yağı, adeta bir solunum yolu temizleyicisi olarak görev alıyor. Burun tıkanıklığı ve nezleyi önleyen yapısı sayesinde üst solunum yollarında yaşama ihtimaliniz olan sıkıntıları ortadan kaldıran, önemli bir antiseptiktir. Üstelik bronşit ve sinüzit gibi yaygın solunum yolu rahatsızlıklarında akciğer mukozasını tıkayan mukuslu yapıyı temizliyor. Ayrıca antibakteriyel olarak işlerlik göstermesi, kuru ve tahriş edici öksürüğün çözümünde de etkili olduğu anlamına gelir. Uyumadan önce sırt bölgesine birkaç damla okaliptüs esansiyel yağı damlatarak solunum yollarında rahatlama yaşayabilirsiniz.