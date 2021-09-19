Kol ve bacak ağrısına dikkat! Ölümcül bir sinyal olabilir

Emboli olarak da bilinen kan pıhtısı, atardamar veya damarı tıkayan jel benzeri bir kitledir. Bir yaramız varsa kanamamızı durdurmak için kan pıhtılarına ihtiyacımız var, ancak gerekli olmadığında da oluşabilirler ve o zaman oldukça tehlikeli sonuçlara neden olabilirler.

En yaygın kan pıhtısı türü tromboembolizmdir. Bu, dolaşımdaki başka bir noktadan çıkmış bir kan pıhtısı tarafından bir kan damarının tıkanmasıdır.

Kan pıhtıları veya tromboembolizm her yıl dünyada binlerce insanı öldürüyor. Bu nedenle sinyalleri erkenden fark edebilmek hayati bir öneme sahip.

Oldukça basit olduğunu düşündüğünüz bazı belirtiler, yaşamınızı kurtarabilir.

Kalp çarpıntısı Düzenli olarak kalp çarpıntısı mı yaşıyorsunuz? Bu bir emboli belirtisi olabilir. Akciğerlerinizdeki bir kan pıhtısı, akciğerlerinize giden oksijen tedarikinin sınırlandırılmasına veya hatta tıkanmasına neden olabilir. Kalbin bunu telafi etmesi gerekir, bu yüzden daha hızlı, daha sert ve daha düzensiz atmaya başlar.