Kolajenin "gizli" kaynağı çıktı! Yanında geçip gidiyoruz: Meğer gençlik sırrıymış...
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Teknokent'te faaliyetlerini sürdüren ve yaklaşık 20 yıldır Ege Bölgesi'nin endemik bitkileri üzerinde çalışmalar yapan Ar-Ge merkezi, bu defa değeri bilinmeyen semizotu üzerinde çalışma yaptı. Aynı zamanda uzun yaşam merkezi konumunda olan Büyük Menderes Deltası'nda yetişen her bitkinin ilginç faydalarını tespit eden Ar-Ge Merkezi özellikle bitkinin, başta kalp ve cilt sağlığı olmak üzere bir çok faydasının olduğunu kaydetti.
Giriş Tarihi: 31.07.2024 13:50
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 13:52