Kolajenin "gizli" kaynağı çıktı! Yanında geçip gidiyoruz: Meğer gençlik sırrıymış...

Başta Büyük Menderes Ovası olmak üzere sulak olan her yerde kendiliğinden yetişen semizotunun, tarımsal mücadele kapsamında genellikle yok edildiğini ancak bu bitkinin tam bir sağlık dostu olduğunu kaydeden Ar-GE Merkezi Koordinatörü Hakan Başlık, "Atalarımız hiçbir şeyi boşuna tüketmemiş" dedi.