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Kolajenin "gizli" kaynağı çıktı! Yanında geçip gidiyoruz: Meğer gençlik sırrıymış...

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Teknokent'te faaliyetlerini sürdüren ve yaklaşık 20 yıldır Ege Bölgesi'nin endemik bitkileri üzerinde çalışmalar yapan Ar-Ge merkezi, bu defa değeri bilinmeyen semizotu üzerinde çalışma yaptı. Aynı zamanda uzun yaşam merkezi konumunda olan Büyük Menderes Deltası'nda yetişen her bitkinin ilginç faydalarını tespit eden Ar-Ge Merkezi özellikle bitkinin, başta kalp ve cilt sağlığı olmak üzere bir çok faydasının olduğunu kaydetti.

İHA
Giriş Tarihi: 31.07.2024 13:50 Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 13:52
Kolajenin gizli kaynağı çıktı! Yanında geçip gidiyoruz: Meğer gençlik sırrıymış...

Başta Büyük Menderes Ovası olmak üzere sulak olan her yerde kendiliğinden yetişen semizotunun, tarımsal mücadele kapsamında genellikle yok edildiğini ancak bu bitkinin tam bir sağlık dostu olduğunu kaydeden Ar-GE Merkezi Koordinatörü Hakan Başlık, "Atalarımız hiçbir şeyi boşuna tüketmemiş" dedi.

Kolajenin gizli kaynağı çıktı! Yanında geçip gidiyoruz: Meğer gençlik sırrıymış...

Araştırma yaptıkları bölgelerde insanların sağlık durumunu incelerken beslenme alışkanlıklarını da göz önünde tuttuklarını kaydeden Başlık, "İnsanların uzun ömürlü olduğu yerlerdeki beslenme alışkanlığını da inceledik."

Kolajenin gizli kaynağı çıktı! Yanında geçip gidiyoruz: Meğer gençlik sırrıymış...

"Bugün değeri pek bilinmese de eskiden bölge insanı semizotunu gerek yemek yaparak gerekse salata olarak sofralarından eksik etmemiş. Bugün yaptığımız incelemede ise başta kolajen zenginliği bakımından önemli bir bitki olan semizotunun kalp sağlığı öncelikli olmak üzere çok faydalı olduğunu belirledik" dedi.

Kolajenin gizli kaynağı çıktı! Yanında geçip gidiyoruz: Meğer gençlik sırrıymış...

Laboratuvar sonuçlarının, semizotunun yüksek kolajen üretimini destekleyici özelliklere sahip olduğunu gösterdiğini kaydeden Başlık, " Kolajen, cildin esnekliğini ve dayanıklılığını sağlayan temel bir proteindir. "

Kolajenin gizli kaynağı çıktı! Yanında geçip gidiyoruz: Meğer gençlik sırrıymış...

"Semizotu, içerdiği C vitamini ve diğer antioksidanlar sayesinde kolajen üretimini artırarak, cilt sağlığını iyileştirir ve yaşlanma belirtilerini azaltır. Bu nedenle, semizotu tüketimi cildin genç ve sağlıklı kalmasına yardımcı olur."

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