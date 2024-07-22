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Kolesterol seviyelerini anında normale döndürüyor! Sadece 1 kaşık tüketmek bile yetiyor...

Kolesterol, kan dolaşımında bulunan ve mumsu bir yapıya sahip olan bir maddedir. Ancak tüm kolesterol çeşitleri zararlı değildir. Kolesterol, iyi olarak bilinen HDL ve genellikle kötü olarak anılan LDL olmak üzere iki kategoriye ayrılır. Yüksek LDL kolesterol seviyeleri, atardamarları plakla tıkayarak kalp krizi, felç ve inme riskini artırabilir. Kolesterol seviyenizi ölçmek için kan testi yaptırabilirsiniz. Yüksek LDL kolesterolünü düşürmek için doğru besinleri seçmek çok önemlidir. İşte kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olan yiyecekler…

Giriş Tarihi: 22.07.2024 10:24 Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 10:37
Kolesterol seviyelerini anında normale döndürüyor! Sadece 1 kaşık tüketmek bile yetiyor...

Beslenme ile kötü kolesterolü azaltmak mümkündür. En doğru bilgiyi hekiminiz verecektir, ancak kolesterolü düşürmede etkili olan besinleri sizin için derledik.

Kolesterol seviyelerini anında normale döndürüyor! Sadece 1 kaşık tüketmek bile yetiyor...

BİTTER ÇİKOLATA

Bitter çikolata, kendinizi şımartmak için mükemmel bir atıştırmalıktır. Yüksek flavonoid içeriği sayesinde diğer çikolatalardan çok daha yararlıdır.

Kolesterol seviyelerini anında normale döndürüyor! Sadece 1 kaşık tüketmek bile yetiyor...

2017'de yapılan bir araştırma, bitter çikolatanın kandaki lipid seviyelerini iyileştirdiğini göstermiştir. En az yüzde 75 kakao içeren bitter çikolatayı düzenli tüketmeniz yeterlidir.

Kolesterol seviyelerini anında normale döndürüyor! Sadece 1 kaşık tüketmek bile yetiyor...

ÇİLEK

Polifenoller, kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlar ve çilekte bol miktarda bulunur.

Kolesterol seviyelerini anında normale döndürüyor! Sadece 1 kaşık tüketmek bile yetiyor...

Bu nedenle düzenli çilek tüketimi, kalp krizi riskini azaltabilir.

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