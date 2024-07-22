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Kolesterol seviyelerini anında normale döndürüyor! Sadece 1 kaşık tüketmek bile yetiyor...

Kolesterol, kan dolaşımında bulunan ve mumsu bir yapıya sahip olan bir maddedir. Ancak tüm kolesterol çeşitleri zararlı değildir. Kolesterol, iyi olarak bilinen HDL ve genellikle kötü olarak anılan LDL olmak üzere iki kategoriye ayrılır. Yüksek LDL kolesterol seviyeleri, atardamarları plakla tıkayarak kalp krizi, felç ve inme riskini artırabilir. Kolesterol seviyenizi ölçmek için kan testi yaptırabilirsiniz. Yüksek LDL kolesterolünü düşürmek için doğru besinleri seçmek çok önemlidir. İşte kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olan yiyecekler…