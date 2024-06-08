Roza Galeri Roza Sağlık Kolesterolü bitiren besin! Sadece 1 kaşık tüketmek bile yeterli...

Kolesterolü bitiren besin! Sadece 1 kaşık tüketmek bile yeterli...

Kolesterol, kan dolaşımında yer alan mumsu bir maddedir. Ancak, kolesterolün hepsi zararlı değildir. Kolesterol, iyi olarak bilinen HDL ve kötü olarak bilinen LDL olmak üzere iki ana gruba ayrılır. LDL kolesterolünün yüksek seviyeleri, atardamarların plaklarla tıkanmasına neden olabilir ve bu da kalp krizi, felç ve inme riskini artırır. Kolesterol seviyelerinizi ölçtürmek için bir kan testi yaptırabilirsiniz. Yüksek LDL kolesterol seviyelerini düşürmek için, tükettiğiniz besinleri dikkatli bir şekilde seçmek oldukça önemlidir. İşte kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilecek bazı yiyecekler…