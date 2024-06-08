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Kolesterolü bitiren besin! Sadece 1 kaşık tüketmek bile yeterli...

Kolesterol, kan dolaşımında yer alan mumsu bir maddedir. Ancak, kolesterolün hepsi zararlı değildir. Kolesterol, iyi olarak bilinen HDL ve kötü olarak bilinen LDL olmak üzere iki ana gruba ayrılır. LDL kolesterolünün yüksek seviyeleri, atardamarların plaklarla tıkanmasına neden olabilir ve bu da kalp krizi, felç ve inme riskini artırır. Kolesterol seviyelerinizi ölçtürmek için bir kan testi yaptırabilirsiniz. Yüksek LDL kolesterol seviyelerini düşürmek için, tükettiğiniz besinleri dikkatli bir şekilde seçmek oldukça önemlidir. İşte kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilecek bazı yiyecekler…

Giriş Tarihi: 08.06.2024 10:03 Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 10:20
Kolesterolü bitiren besin! Sadece 1 kaşık tüketmek bile yeterli...

Kötü kolesterolü diyetle düşürmek mümkündür. En doğru bilgi için hekiminize danışmanız önemli olmakla birlikte, kolesterolü düşürmesiyle bilinen en etkili besinleri bu yazıda derledik.

Kolesterolü bitiren besin! Sadece 1 kaşık tüketmek bile yeterli...

BİTTER ÇİKOLATA

Bitter çikolata, kendinizi şımartırken aynı zamanda sağlık yararları sunan bir atıştırmalıktır. İçerdiği yüksek miktarda flavonoidler sayesinde diğer çikolata türlerinden daha faydalıdır.

Kolesterolü bitiren besin! Sadece 1 kaşık tüketmek bile yeterli...

2017 yılında yapılan bir araştırma, bitter çikolata tüketiminin kandaki lipid seviyelerini iyileştirdiğini göstermiştir. En az %75 kakao içeren bitter çikolatayı düzenli olarak tüketmek bu yararları sağlayabilir.

Kolesterolü bitiren besin! Sadece 1 kaşık tüketmek bile yeterli...

ÇİLEK

Bitki bazlı bir bileşik olan polifenoller, kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlar ve çilekte bol miktarda bulunur.

Kolesterolü bitiren besin! Sadece 1 kaşık tüketmek bile yeterli...

Düzenli çilek tüketiminin kalp krizi riskini azalttığına inanılmaktadır.

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