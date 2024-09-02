Kolesterolü bitiren en etkili besin! Günde 1 kaşık tüketmeniz yeterli...

Kolesterol, vücutta dolaşan ve mum kıvamında bir madde olarak bilinir. Ancak, kolesterol her zaman zararlı değildir; iki ana kategoriye ayrılır: İyi kolesterol olarak bilinen HDL ve genellikle kötü olarak anılan LDL. LDL kolesterol seviyeleri yüksek olduğunda, atardamarlarda plak oluşumuna yol açarak kalp krizi, felç ve inme riskinizi artırabilir. Kolesterol seviyenizi bir kan testiyle ölçtürmek mümkündür. Eğer LDL seviyeleriniz yüksekse, doğru besin seçimleri yapmak bu seviyeleri düşürmek için hayati öneme sahiptir. İşte kötü kolesterolü azaltmaya yardımcı olan yiyecekler...