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Kolesterolü bitiren en etkili besin! Günde 1 kaşık tüketmeniz yeterli...

Kolesterol, vücutta dolaşan ve mum kıvamında bir madde olarak bilinir. Ancak, kolesterol her zaman zararlı değildir; iki ana kategoriye ayrılır: İyi kolesterol olarak bilinen HDL ve genellikle kötü olarak anılan LDL. LDL kolesterol seviyeleri yüksek olduğunda, atardamarlarda plak oluşumuna yol açarak kalp krizi, felç ve inme riskinizi artırabilir. Kolesterol seviyenizi bir kan testiyle ölçtürmek mümkündür. Eğer LDL seviyeleriniz yüksekse, doğru besin seçimleri yapmak bu seviyeleri düşürmek için hayati öneme sahiptir. İşte kötü kolesterolü azaltmaya yardımcı olan yiyecekler...

Giriş Tarihi: 02.09.2024 08:57 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 09:08
Kolesterolü bitiren en etkili besin! Günde 1 kaşık tüketmeniz yeterli...

Kötü kolesterolü diyet yoluyla düşürmek mümkündür. Bu konuda en doğru yönlendirmeyi hekiminiz yapacaktır; ancak, kolesterolü düşürme konusunda etkili olduğu bilinen en önemli besinleri bu yazıda sizler için bir araya getirdik.

Kolesterolü bitiren en etkili besin! Günde 1 kaşık tüketmeniz yeterli...

BİTTER ÇİKOLATA

Bitter çikolata, kendinizi şımartmak istediğinizde tercih edebileceğiniz harika bir atıştırmalıktır. İçerisinde bulunan yüksek miktardaki flavonoid sayesinde bitter çikolata diğer çikolatalardan çok daha yararlıdır.

Kolesterolü bitiren en etkili besin! Günde 1 kaşık tüketmeniz yeterli...

2017 yılında yapılan bir araştırma, bitter çikolata yemenin kandaki lipidleri zamanla iyileştirdiğini ortaya koydu. Tek yapmanız gereken ise en az yüzde 75 oranında kakaoya sahip bitter çikolatayı düzenli tüketmek.

Kolesterolü bitiren en etkili besin! Günde 1 kaşık tüketmeniz yeterli...

ÇİLEK

Bitki bazlı bir bileşik olan polifenollerin kalp ve damar hastalıklarına karşı bir koruma sağladığı bilinmektedir.

Kolesterolü bitiren en etkili besin! Günde 1 kaşık tüketmeniz yeterli...

Bu bileşik ise çilekte bol miktarda bulunur. Bu nedenle düzenli çilek yemenin kalp krizi geçirme riskini azalttığına inanılmaktadır.

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