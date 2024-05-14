Roza
Galeri
Roza Sağlık
Kolesterolü damarlardan adeta temizliyor! Bir daha yüksek kolesterolle karşılaşmayacaksınız...
Kolesterolü damarlardan adeta temizliyor! Bir daha yüksek kolesterolle karşılaşmayacaksınız...
Hepimizin bedeninde bulunan kolesterol önemli bir sağlık belirtisidir. İyi ve kötü kolesterol olarak bilinen bu kolesterol oranını hayatınız boyunca dengede tutmanız gereken çok önemli bir sağlık durumudur. Aksi takdirde, dengesiz bir şekilde biriken kolesterol, damarlarda tıkanıklığa sebep olarak hayatı tehdit edebilir. Kolesterolünüzü düşürerek sağlıklı bir hayat yaşamanıza yardımcı olan bu besinler şunlardır:
Giriş Tarihi: 14.05.2024 17:02
Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 08:31