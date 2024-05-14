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Kolesterolü damarlardan adeta temizliyor! Bir daha yüksek kolesterolle karşılaşmayacaksınız...

Hepimizin bedeninde bulunan kolesterol önemli bir sağlık belirtisidir. İyi ve kötü kolesterol olarak bilinen bu kolesterol oranını hayatınız boyunca dengede tutmanız gereken çok önemli bir sağlık durumudur. Aksi takdirde, dengesiz bir şekilde biriken kolesterol, damarlarda tıkanıklığa sebep olarak hayatı tehdit edebilir. Kolesterolünüzü düşürerek sağlıklı bir hayat yaşamanıza yardımcı olan bu besinler şunlardır:

Giriş Tarihi: 14.05.2024 17:02 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 08:31
Kolesterolü damarlardan adeta temizliyor! Bir daha yüksek kolesterolle karşılaşmayacaksınız...

Kolesterol, insan vücudunun ürettiği mumsu bir yağ türüdür. Kolesterol, hücre oluşumu sırasında vücuda ve hücrelere enerji sağlar ve vücudu iltihaplanmalara karşı korur. Vücut bu işlevler için gerekli olan kolesterolü kendisi üretir. Bunun dışında, insanlar hayvansal kaynaklı gıdalardan kolesterol alırlar. Vücudun yüksek kolesterol seviyeleri, damarların tıkanmasına neden olabilir. Fakat doğru beslenme sayesinde buna karşı koruma sağlayabilirsiniz. İşte kolesterolü bitiren o besinler...

Kolesterolü damarlardan adeta temizliyor! Bir daha yüksek kolesterolle karşılaşmayacaksınız...

YULAF

Kolesterolünüzü düşürmenin en iyi yollarından biri, sağlıklı bir lif kaynağı tüketmektir. Sonuç olarak, günlük tükettiğiniz lif miktarına da dikkat etmeniz gerekiyor. Yulaf, sağlıklı liflerin yanı sıra kolesterolün kanınızdan emilmesini engellemek için bir jel oluşturur. Günde beş gram çözülebilir lif tüketmek iyi bir başlangıç olacaktır.



Kolesterolü damarlardan adeta temizliyor! Bir daha yüksek kolesterolle karşılaşmayacaksınız...

BİTTER ÇİKOLATA

Çikolata, kolesterol seviyelerini düşürmek için flavonoid antioksidan içeriğine sahiptir ve aynı zamanda tekli doymamış yağ asidi ile benzer olan oleik asidi içerir. Kontrollü olarak tüketildiğinde kolesterol seviyesini düşürüyor. Seçtiğiniz çikolatanın %70'inden fazla kakao içermesine dikkat edin.



Kolesterolü damarlardan adeta temizliyor! Bir daha yüksek kolesterolle karşılaşmayacaksınız...

AVOKADO

Avokado, kötü kolesterol ve trigliseridi düşürürken, sağlıklı kolesterolü yükselten kalp dostu tekli doymamış yağ asitleri içerir. Sandviçlerden soslara kadar oldukça geniş bir alanda kullanabilirsiniz.

Kolesterolü damarlardan adeta temizliyor! Bir daha yüksek kolesterolle karşılaşmayacaksınız...

DOMATES

Yapılan son araştırmalara göre, likopen açısından zengin bir beslenme, kötü kolesterol seviyesini yüzde ona kadar azaltır. Bu araştırmalar, damar tıkayıcı yağların ortadan kaldırılmasının yanı sıra LDL olarak bilinen kötü kolesterol üretimini de durdurabileceğini göstermiştir. Sonuç olarak, her gün bir domates eklemeyi unutmayın!




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