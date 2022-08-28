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Kolesterolün 1 numaralı düşmanı! Yediğiniz anda kolesterol sorununu bitiyor…

Konu sağlığımız olduğunda dikkat etmemiz gereken birçok etken bulunuyor. Bunların başında gelenlerden biri olarak ise kolesterol seviyelerimiz geliyor. İyi ve kötü olarak da adlandırılan iki kolesterol tipi olan HDL ve LDL ise yediğimiz yiyeceklerden doğrudan etkileniyor. Kötü kolesterolün yüksekliği vücudumuzda ciddi yıkımlara yol açabileceğinden mümkün olduğunca düşük bir seviyede tutulması büyük önem taşıyor. İşte yediğiniz anda kolesterolü düşüren o besin…

Giriş Tarihi: 28.08.2022 08:43 Güncelleme Tarihi: 28.08.2022 08:52
Kolesterolün 1 numaralı düşmanı! Yediğiniz anda kolesterol sorununu bitiyor…

KOLESTEROL HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Kolesterol, vücudun tüm hücrelerinde bulunan mumsu, yağ benzeri bir maddedir.

Kolesterolün 1 numaralı düşmanı! Yediğiniz anda kolesterol sorununu bitiyor…

Hücre zarlarının üretimi ve hormonların sentezi de dahil olmak üzere biyolojik birçok süreç için oldukça önemlidir.

Kolesterolün 1 numaralı düşmanı! Yediğiniz anda kolesterol sorununu bitiyor…

Ancak kolesterolün yüksek olması kan damarlarının genişlemesine neden olarak kalp hastalığı riskini artırmaktadır.

Kolesterolün 1 numaralı düşmanı! Yediğiniz anda kolesterol sorununu bitiyor…

Kolesterol, karaciğer tarafından üretilmektedir ve ek olarak yumurta, süt ürünleri gibi bazı besinlerde de bulunur.

Kolesterolün 1 numaralı düşmanı! Yediğiniz anda kolesterol sorununu bitiyor…

Vücudun düzgün çalışması için kolesterole ihtiyacı vardır, ancak kandaki kolesterol seviyesi çok yüksek olduğunda atardamar duvarlarında birikebilir.

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