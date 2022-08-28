Kolesterolün 1 numaralı düşmanı! Yediğiniz anda kolesterol sorununu bitiyor…
Konu sağlığımız olduğunda dikkat etmemiz gereken birçok etken bulunuyor. Bunların başında gelenlerden biri olarak ise kolesterol seviyelerimiz geliyor. İyi ve kötü olarak da adlandırılan iki kolesterol tipi olan HDL ve LDL ise yediğimiz yiyeceklerden doğrudan etkileniyor. Kötü kolesterolün yüksekliği vücudumuzda ciddi yıkımlara yol açabileceğinden mümkün olduğunca düşük bir seviyede tutulması büyük önem taşıyor. İşte yediğiniz anda kolesterolü düşüren o besin…
Giriş Tarihi: 28.08.2022 08:43
Güncelleme Tarihi: 28.08.2022 08:52