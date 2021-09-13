Koronavirüs semptomları değişti! İşte Covid-19’un 5 yeni semptomu...

Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan koronavirüs salgını dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. Son yapılan araştırmalar sonucunda milyonlarca cana mal olan koronavirüsün semptomlarının değiştiği açıklandı. Peki Covid-19'un en yaygın semptomları nelerdir? İşte Covid-19'a yakalanan kişilerde görülen 5 yeni semptom...

Dünyanın ilk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs ile mücadelesine son sürat devam ediyor. 225 milyondan fazla kişiye bulaşan virüs yaklaşık 5 milyon cana mal oldu.

BU 5 SEMPTOMA DİKKAT İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, burun akıntısı , baş ağrısı , hapşırma , boğaz ağrısı ve koku kaybı son dönemin en yaygın 5 semptomu arasında gösteriliyor ve uzmanlar bu belirtilere sahip olan kişilerin aşılı olsun ya da olmasın mutlaka test yaptırmaları gerektiğinin altını çiziyor.

SEMPTOMLARIN TAM LİSTESİ Ancak uzmanlar bunun sadece en yaygın 5 semptom olduğunun altını çiziyor. Mu ve Delta varyantlara yakalanan kişilerde görülen semptomların tam listesi ise şöyle...

1- Yüksek ateş

2- Titreme

3- Devamlı öksürük

4- Koku kaybı veya değişikliği

5- Tat kaybı veya değişikliği

6- Baş ağrısı

7- Olağandışı yorgunluk