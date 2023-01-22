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Kötü kolesterol değerlerini bir daha görmeyeceksiniz! Haftada bir porsiyonuyla damarları yeniliyor...

Yüksek kolesterol değerleri, toplumun büyük bölümünde görülen ve genellikle beslenme tarzı ve yaşam şeklinden kaynaklanan önemli bir sağlık sorunu. Önemsenmediği takdirde kalp krizi, felç gibi hayati sorunlara neden olabilecek büyük tehlikelere zemin hazırlayabiliyor. Peki kendinizi korumak için ne yapmalısınız? İşte ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 22.01.2023 08:29 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023 08:32
Kötü kolesterol değerlerini bir daha görmeyeceksiniz! Haftada bir porsiyonuyla damarları yeniliyor...

Kanınızda kolesterol adı verilen yağlı bir maddenin yoğun miktarda bulunmasına, yüksek kolesterol adı verilirken, aşırı kolesterol, kan damarlarını tıkayabilir. Bu durum ise kalp problemlerini ve felç geçirme olasılığını artıran oldukça önemli bir durumdur.

Kötü kolesterol değerlerini bir daha görmeyeceksiniz! Haftada bir porsiyonuyla damarları yeniliyor...

Genellikle yaşam tarzı seçimleriyle bağlantılı olan yüksek kolesterol, fazla yağlı yemek yemek, yeterince egzersiz yapmamak ve fazla kilolu olmak gibi süreçlerden etkilenir. Bu nedenle doktorlar, hastaların kolesterol seviyelerini düşürmek için daha sağlıklı bir diyete geçmelerini önerir.

Kötü kolesterol değerlerini bir daha görmeyeceksiniz! Haftada bir porsiyonuyla damarları yeniliyor...

Tüm bu beslenme sisteminin içerisinde bazı gıdalar, yüksek kolesterol üzerinde daha etkili şekilde işlerlik gösterir.

Kötü kolesterol değerlerini bir daha görmeyeceksiniz! Haftada bir porsiyonuyla damarları yeniliyor...

Özellikle bamya, yüksek kolesterol değerlerini düşürmede büyük bir rol oynuyor.

Kötü kolesterol değerlerini bir daha görmeyeceksiniz! Haftada bir porsiyonuyla damarları yeniliyor...

Bamya, aslında bir bitkinin tohum kabuğudur ve bilimsel olarak meyve olarak sınıflandırılsa da daha çok sebze olarak tüketilir.

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