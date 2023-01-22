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Roza Sağlık
Kötü kolesterol değerlerini bir daha görmeyeceksiniz! Haftada bir porsiyonuyla damarları yeniliyor...
Kötü kolesterol değerlerini bir daha görmeyeceksiniz! Haftada bir porsiyonuyla damarları yeniliyor...
Yüksek kolesterol değerleri, toplumun büyük bölümünde görülen ve genellikle beslenme tarzı ve yaşam şeklinden kaynaklanan önemli bir sağlık sorunu. Önemsenmediği takdirde kalp krizi, felç gibi hayati sorunlara neden olabilecek büyük tehlikelere zemin hazırlayabiliyor. Peki kendinizi korumak için ne yapmalısınız? İşte ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 22.01.2023 08:29
Güncelleme Tarihi: 22.01.2023 08:32