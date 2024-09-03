Kötü kolesterol seviyelerini anında düşürüyor! Yalnızca bir tutamı kalbi çelik gibi yapıyor…

Kolesterol yüksekliği damarlardaki yağ birikimi şeklinde ifade ediliyor. Bu yükseklik, kişinin kalp krizi riskini artırabileceği gibi diğer kalp ve damar hastalıklarının oluşmasına da yol açabilir. Hayatınızda yapacağınız ufak değişiklikler sayesinde bu risklerin önüne geçebilmeniz mümkün. Özellikle beslenme düzeninize sizler için derlemiş olduğumuz besin önerilerini eklediğinizde kötü kolesterolün önüne geçip kalp sağlığınızı destekleyebilirsiniz.