Kötü kolesterolü anında düşürüyor! Bu içecek adeta doğal bir ilaç…

Ülkemizde ve dünyada en sık görülen hastalıklardan biri olan kolesterol yüksekliği, kalp damar hastalıkları riskini ciddi ölçüde artırır. Normal seviyelerin üzerinde olan kolesterol, aynı zamanda safra kesesinde bulunan bazı maddelerle birleşir ve bu durum da safra taşlarının oluşuma neden olabilir. Ancak düzenli beslenme rutininize evinizde yapabileceğiniz bir meyve suyu eklemek kolesterol seviyeleri konusunda sizlere yardımcı olabilir.