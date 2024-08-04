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Kötü kolesterolü anında düşürüyor! Bu içecek adeta doğal bir ilaç…

Ülkemizde ve dünyada en sık görülen hastalıklardan biri olan kolesterol yüksekliği, kalp damar hastalıkları riskini ciddi ölçüde artırır. Normal seviyelerin üzerinde olan kolesterol, aynı zamanda safra kesesinde bulunan bazı maddelerle birleşir ve bu durum da safra taşlarının oluşuma neden olabilir. Ancak düzenli beslenme rutininize evinizde yapabileceğiniz bir meyve suyu eklemek kolesterol seviyeleri konusunda sizlere yardımcı olabilir.

Giriş Tarihi: 04.08.2024 11:39 Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 11:39
Kötü kolesterolü anında düşürüyor! Bu içecek adeta doğal bir ilaç…

Kolesterol seviyelerinin yüksek olmasının, fazla kilolu olmak, sağlıksız beslenmek, hareketsiz bir yaşam sürmek, şeker hastalığı ve ailede yüksek kolesterole sahip bireylerin bulunması gibi bir çok nedeni vardır.

Kötü kolesterolü anında düşürüyor! Bu içecek adeta doğal bir ilaç…

Bu durum özellikle kalp ve damar sağlığı ile ilgili ciddi sorunlarının yol açabileceği için oldukça dikkatli davranmak gerekir. Düzenli egzersiz yapmak ve en önemlisi de sağlıklı bir şekilde beslenmek oldukça önemlidir.

Kötü kolesterolü anında düşürüyor! Bu içecek adeta doğal bir ilaç…

KOLESTEROL VE PORTAKAL SUYU

Lipids in Health and Disease dergisinde 2023 yılında yapılan bir araştırmaya göre her gün iki bardak portakal suyu içmenin kolesterol seviyelerini düşürebileceği gözlemlendi.

Kötü kolesterolü anında düşürüyor! Bu içecek adeta doğal bir ilaç…

Yapılan çalışmada araştırmacılar, 18 ila 66 yaş aralığındaki 129 katılımcıyı inceledi.

Kötü kolesterolü anında düşürüyor! Bu içecek adeta doğal bir ilaç…

Katılımcıların yüzde 41'i en az bir yıl boyunca günde iki bardak (yaklaşık 480 ml) portakal suyu tüketiyordu.

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