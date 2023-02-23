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Kristal berraklık sağlıyor! Bu kür bağırsakları 7 günde tüm mikroplardan arındırıyor…

Bağırsak sağlığı, sindirim sisteminin düzenli ve iyi çalışması için oldukça önemlidir. Gün içerisinde tükettiğimiz besinlerin içerisinde yer alan kimyasal maddeler bir süre sonra bağırsakların sağlıklı çalışmasına engel olabilir. Fakat bağırsaklarınızı sağlıklı kürlerle temizleyebilmeniz mümkün! Uzmanlar tarafından önerilen bağırsak temizleme kürleri, detoks etkisiyle bilinmektedir. Bu detoks suları sindirim sistemini düzenleyerek, bağırsakların etkili bir şekilde çalışmasına yardımcı oluyor. İşte kristal berraklık sağlayan mucizevi tarifler…

Giriş Tarihi: 23.02.2023 13:23 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023 13:33
Kristal berraklık sağlıyor! Bu kür bağırsakları 7 günde tüm mikroplardan arındırıyor…

Kolonda (Bağırsak) biriken zararlı maddeler, bir süre sonra tüm vücudu esir alarak zehirli maddeler üretir. Risk taşıyan bu durumun önüne geçmek için uzmanlar tarafından bağırsak temizliği önerilmektedir.

Kristal berraklık sağlıyor! Bu kür bağırsakları 7 günde tüm mikroplardan arındırıyor…

Özellikle de sağlıklı bir bağırsak florasına sahip olmak ve gelebilecek her türlü hastalıklardan korunmak için kür uygulamalarının düzenli yapılması gerekiyor.

Kristal berraklık sağlıyor! Bu kür bağırsakları 7 günde tüm mikroplardan arındırıyor…

Peki bağırsakları temizleyen kür tariflerinin neler olduğunu biliyor musunuz? Gelin şifa deposu olan bu suların neler olduğuna birlikte göz atalım.

UYARI: Bu karışımları tüketmeden önce herhangi bir alerjik reaksiyona karşı mutlaka bir uzman görüşü almayı unutmayın!

Kristal berraklık sağlıyor! Bu kür bağırsakları 7 günde tüm mikroplardan arındırıyor…

BAĞIRSAKLARI ARINDIRAN TARİFLER

ANTİOKSİDAN DEPOSU YEŞİL KÜR

Malzemeler:

  • 1 dilim ananas
  • 1 adet yeşil elma
  • Salatalık
  • 1 adet portakal

Kristal berraklık sağlıyor! Bu kür bağırsakları 7 günde tüm mikroplardan arındırıyor…

Uygulama:

Tüm malzemeleri blenderın içerisine atın ve güzelce karıştırın. Püre haline gelen malzemelerin üzerine 1 bardak su ekleyin. Bu karışımı 7 gün boyunca sabah ve akşam olmak üzere günde 2 defa tüketin. Bu kür sadece bağırsakları temizlemekle kalmıyor aynı zamanda yağ yakıcı özelliği sayesinde kilo vermeye yardımcı oluyor.

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