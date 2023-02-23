Kristal berraklık sağlıyor! Bu kür bağırsakları 7 günde tüm mikroplardan arındırıyor…

Uygulama:

Tüm malzemeleri blenderın içerisine atın ve güzelce karıştırın. Püre haline gelen malzemelerin üzerine 1 bardak su ekleyin. Bu karışımı 7 gün boyunca sabah ve akşam olmak üzere günde 2 defa tüketin. Bu kür sadece bağırsakları temizlemekle kalmıyor aynı zamanda yağ yakıcı özelliği sayesinde kilo vermeye yardımcı oluyor.