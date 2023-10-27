Roza Galeri Roza Sağlık Lezzetli kahvaltılık demans riskini %18 azaltıyor! İlaç niyetine tüketin…

Lezzetli kahvaltılık demans riskini %18 azaltıyor! İlaç niyetine tüketin…

Demans, bir kişinin bilişsel yeteneklerinin zamanla azalması ve işlevselliğini kaybetmesiyle karakterize edilen bir nörolojik bozukluktur. Genellikle ilerleyici bir seyir gösterir ve yaşlanma süreciyle birlikte sıkça ortaya çıkar, ancak yaşla sınırlı bir sorun değildir. Belirtileri arasında hafıza kaybı, dil bozuklukları, problem çözme yeteneğinin azalması, kişilik değişiklikleri ve günlük yaşam aktivitelerini yerine getirme zorluğu bulunur. Ancak yakın zamanda yapılan bir araştırma lezzetli bu kahvaltının demans riskini azaltabileceğini buldu.