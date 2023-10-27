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Lezzetli kahvaltılık demans riskini %18 azaltıyor! İlaç niyetine tüketin…

Demans, bir kişinin bilişsel yeteneklerinin zamanla azalması ve işlevselliğini kaybetmesiyle karakterize edilen bir nörolojik bozukluktur. Genellikle ilerleyici bir seyir gösterir ve yaşlanma süreciyle birlikte sıkça ortaya çıkar, ancak yaşla sınırlı bir sorun değildir. Belirtileri arasında hafıza kaybı, dil bozuklukları, problem çözme yeteneğinin azalması, kişilik değişiklikleri ve günlük yaşam aktivitelerini yerine getirme zorluğu bulunur. Ancak yakın zamanda yapılan bir araştırma lezzetli bu kahvaltının demans riskini azaltabileceğini buldu.

Giriş Tarihi: 27.10.2023 14:41 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 14:44
Lezzetli kahvaltılık demans riskini %18 azaltıyor! İlaç niyetine tüketin…

Araştırmacılar, bulguların öldürücü hastalık için 'yeni önleyici stratejilere' yol açabileceğini söylüyor.

Lezzetli kahvaltılık demans riskini %18 azaltıyor! İlaç niyetine tüketin…

Bir araştırma, tereyağı, yumurta ve kırmızı ette bulunan yağların demans riskini azaltabileceğini öne sürüyor.

Lezzetli kahvaltılık demans riskini %18 azaltıyor! İlaç niyetine tüketin…

Kanlarında trigliserit düzeyi yüksek olan yaşlı yetişkinlerin ölümcül duruma yakalanma olasılığı, bu miktarın yarısı kadar olanlara göre yüzde 18 daha azdı.

Lezzetli kahvaltılık demans riskini %18 azaltıyor! İlaç niyetine tüketin…

Yemeklik yağlarda da bulunan yağlar beynin ana enerji kaynaklarından biridir.

Lezzetli kahvaltılık demans riskini %18 azaltıyor! İlaç niyetine tüketin…

Melbourne'deki Monash Üniversitesi'nden Dr. Zhen Zhou şunları söyledi: "Daha yüksek trigliserit seviyeleri, demansa karşı koruma sağlayacak daha iyi sağlık ve yaşam tarzı davranışlarının bir yansıması olabilir."

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