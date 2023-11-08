Meğer dünyanın en eski antibiyotiğiymiş! Yoğurdun içine ekleyin: Kış boyunca burnunuz bile akmayacak

Yoğurdun içine eklenen sarımsak, çok yönlü bir karışım olarak birçok hastalığa karşı koruyucu bir etkene dönüşebilir. Tıbbi durumlar için, tedavi sürecini hızlandırabilecek bu karışım, anti-bakteriyeldir ve mikroplara karşı sarımsağın faydalarıyla bir araya gelerek antibiyotik bir etki gösterebilir.