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Meğer dünyanın en eski antibiyotiğiymiş! Yoğurdun içine ekleyin: Kış boyunca burnunuz bile akmayacak
Meğer dünyanın en eski antibiyotiğiymiş! Yoğurdun içine ekleyin: Kış boyunca burnunuz bile akmayacak
Yoğurt, binlerce yıllık şifa kaynağı olarak günümüzde de birçok sağlık sorununun önleyicisi. Sindirim sisteminden bağışıklık sistemine kadar birden çok soruna karşı koruyucu olan bu kalkan besin, aynı zamanda farklı besinlerle bir araya geldiğinde, etkisini de yoğun biçimde artırır.
Giriş Tarihi: 08.11.2023 15:05
Güncelleme Tarihi: 08.11.2023 15:05