Roza Galeri Roza Sağlık Meğer şifası suyunda saklıymış! Günde 1 bardağı damarlarda biriken kolesterolü temizliyor...

Meğer şifası suyunda saklıymış! Günde 1 bardağı damarlarda biriken kolesterolü temizliyor...

Kolesterol, vücut için gerekli olsa da fazlası ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Uzmanlar, kötü kolesterolü düşürmek için sağlıklı beslenmenin ve düzenli kontrollerin önemine dikkat çekiyor. Peki, kolesterol seviyesini düşürmek için neler yapabilirsiniz?

Giriş Tarihi: 20.01.2025 12:32 Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 13:41
Meğer şifası suyunda saklıymış! Günde 1 bardağı damarlarda biriken kolesterolü temizliyor...

Kolesterol, karaciğer tarafından üretilen, vücudun hücre oluşturmak, vitamin ve diğer hormonları üretmek için kullandığı bir maddedir. Ve ikiye ayrılır;

Meğer şifası suyunda saklıymış! Günde 1 bardağı damarlarda biriken kolesterolü temizliyor...

LDL (kötü kolesterol) ve HDL (iyi kolesterol) dengesi önemlidir; LDL'nin artışı damar tıkanıklığına neden olabilirken, HDL'nin yeterince yüksek olması damar sağlığını korur. Kolesterol seviyelerinin kontrolü, sağlıklı bir yaşam tarzı ile mümkündür.

Meğer şifası suyunda saklıymış! Günde 1 bardağı damarlarda biriken kolesterolü temizliyor...

Dr. Ranj Kings'e göre domates suyu, domateslere kırmızı rengini veren bir kimyasal olan likopen açısından zengindir ve kötü kolesterol ile savaşmada etkilidir.

Meğer şifası suyunda saklıymış! Günde 1 bardağı damarlarda biriken kolesterolü temizliyor...

DOMATES SUYU MUCİZESİ

Dr. Ranj, ''Domates suyunda likopen adı verilen ve bazı kişilerde kolesterolü düşürmeye yardımcı olan bir madde var.'' Dedi.

Meğer şifası suyunda saklıymış! Günde 1 bardağı damarlarda biriken kolesterolü temizliyor...

Ayrıca kolesterolü yüksek olan kişilerin lif alımını artırmak ve bağırsakları güçlendirmek için tam tahıllı gıdaların tüketimini artırmaları gerektiğini belirtti.

SON DAKİKA SON DAKİKA