Roza Galeri Roza Sağlık Meğer şifası suyunda saklıymış! Günde 1 bardağı damarlarda biriken kolesterolü temizliyor...

Meğer şifası suyunda saklıymış! Günde 1 bardağı damarlarda biriken kolesterolü temizliyor...

Kolesterol, vücut için gerekli olsa da fazlası ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Uzmanlar, kötü kolesterolü düşürmek için sağlıklı beslenmenin ve düzenli kontrollerin önemine dikkat çekiyor. Peki, kolesterol seviyesini düşürmek için neler yapabilirsiniz?