Metabolizma yaşınızı birkaç saniyede ölçün! Tek bir hareket yetiyor...

Sağlıklı yaşam dünyası uzun ömür testlerinden bir endüstri yarattı. Ancak Mayo Clinic ekibindeki bilim insanları, hastalara hem evde hem de doktor muayenehanesinde sağlık durumları hakkında fikir vermenin daha basit ve daha uygun maliyetli yollarını arıyorlar.