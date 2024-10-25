Metabolizma yaşınızı birkaç saniyede ölçün! Tek bir hareket yetiyor...

Mayo Clinic'ten araştırmacılar, tek ayak üzerinde dengede kalabildiğiniz sürenin, kemiklerinizin, kaslarınızın ve sinirlerinizin ne kadar güçlü olduğunu gösterdiğini, bunların da zayıflığın belirtileri olduğunu buldu. Güçsüz olmak, vücudun stres faktörleriyle başa çıkma ve düşme ve hastalıklardan kurtulma yeteneğini azalttığı için insanları sağlık sorunlarına karşı daha savunmasız hale getirir. Mosley, eğer gözleriniz kapalıyken bunu on saniye boyunca yapabiliyorsanız, yaşınız kaç olursa olsun sağlıklı olmanız gerektiğini belirtti. Sağlıklı yaşam dünyası uzun ömür testlerinden bir endüstri yarattı. Ancak Mayo Clinic ekibindeki bilim insanları, hastalara hem evde hem de doktor muayenehanesinde sağlık durumları hakkında fikir vermenin daha basit ve daha uygun maliyetli yollarını arıyorlar. Mosley, eğer gözleriniz kapalıyken bunu on saniye boyunca yapabiliyorsanız, yaşınız kaç olursa olsun sağlıklı olmanız gerektiğini belirtti. Güç testi için katılımcıların kavrama gücünü test eden özel bir cihaz ve dizin mümkün olduğunca hızlı bir şekilde uzatılmasını içeren bir test kullanıldı. Yürüyüş testinde, katılımcıların hareket yakalama sensörlerini takarak 26 metrelik bir yürüyüş yolunda rahat bir hızda ileri geri yürümeleri istendi. Hız, adım uzunluğu ve adım uzunluğu gibi ölçümleri kullandılar. Son olarak denge testinde bireyler iki ayak ve tek ayak üzerinde test edildi. İki ayaklı test için katılımcılara, bir kez gözleri açık ve bir kez gözleri kapalı olarak ileriye bakmaları ve ayaklarını yere uygulanan kuvveti ölçen iki kuvvet plakasının üzerine koymaları talimatı verildi. Tek ayak üzerinde durma testinde fizyoterapistler katılımcılara kollarını rahat ettikleri pozisyonda dik bir şekilde durmalarını söyledi. Daha sonra, dengeyi koruyabildikleri süre boyunca, birer birer bacaklarını kaldırıp tutmaları zamanlandı. İnsanların yaşlandıkça yürüme biçimleri önemli ölçüde değişmedi, ancak denge, kavrama ve diz güçlerinin süresi değişti. Bulgular Public Library of Science dergisinde yayınlandı. Yaşla birlikte en çok değişen ölçüm tek ayak üzerinde denge kurmaktı. Araştırmacılar bunun zayıflık, bağımsızlık, düşme olasılığı ve uzuvlardaki sinir hasarı için iyi bir ölçüm olduğunu söyledi. Yaş ilerledikçe, bir kişinin baskın olmayan bacağı üzerinde durabildiği süre 2,2 saniye azalıyor. Yani 50 yaşında biri 15 saniye dengede kalabiliyorsa, 60 yaşında biri 12,8 saniye dengede kalabiliyor.