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Metabolizma yaşınızı birkaç saniyede ölçün! Tek bir hareket yetiyor...

DNA analizlerini veya cihazları unutun! Ne kadar sağlıklı olduğunuzu test etmeyi evinizin konforunda yapabilirsiniz. Nasıl mı? İşte cevabı…

Giriş Tarihi: 25.10.2024 15:32 Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 15:40
Metabolizma yaşınızı birkaç saniyede ölçün! Tek bir hareket yetiyor...

Mayo Clinic'ten araştırmacılar, tek ayak üzerinde dengede kalabildiğiniz sürenin, kemiklerinizin, kaslarınızın ve sinirlerinizin ne kadar güçlü olduğunu gösterdiğini, bunların da zayıflığın belirtileri olduğunu buldu.

Metabolizma yaşınızı birkaç saniyede ölçün! Tek bir hareket yetiyor...

Güçsüz olmak, vücudun stres faktörleriyle başa çıkma ve düşme ve hastalıklardan kurtulma yeteneğini azalttığı için insanları sağlık sorunlarına karşı daha savunmasız hale getirir.

Metabolizma yaşınızı birkaç saniyede ölçün! Tek bir hareket yetiyor...

Mosley, eğer gözleriniz kapalıyken bunu on saniye boyunca yapabiliyorsanız, yaşınız kaç olursa olsun sağlıklı olmanız gerektiğini belirtti.

Metabolizma yaşınızı birkaç saniyede ölçün! Tek bir hareket yetiyor...

Sağlıklı yaşam dünyası uzun ömür testlerinden bir endüstri yarattı. Ancak Mayo Clinic ekibindeki bilim insanları, hastalara hem evde hem de doktor muayenehanesinde sağlık durumları hakkında fikir vermenin daha basit ve daha uygun maliyetli yollarını arıyorlar.

Metabolizma yaşınızı birkaç saniyede ölçün! Tek bir hareket yetiyor...

Mosley, eğer gözleriniz kapalıyken bunu on saniye boyunca yapabiliyorsanız, yaşınız kaç olursa olsun sağlıklı olmanız gerektiğini belirtti.

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