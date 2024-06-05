Roza Galeri Roza Sağlık Meyve değil kolajen bombası! 30 günde botoks etkisi gösteriyor

Meyve değil kolajen bombası! 30 günde botoks etkisi gösteriyor

Parlayan bir cilt, güçlü kaslar, kırılmayan tırnaklar, sağlıklı ve gür saçlar… Kulağa hoş geliyor fakat yaşın ilerlemesiyle birlikte cilt sarkıyor, saçlar cansızlaşıp inceliyor, kaslar gücünü kaybediyor… Birçok kişi ilerleyen yaşlarda parlak cilt yapısının, sağlıklı ve gür saçların imkansız olacağını düşünüyor ve botoks yaptırmaya başvuruyor. Oysa botoks yaptırmadan vücudumuzda bunları önleyip, genç bir görüntüye sahip olabilmemizi sağlayan bir protein var; kolajen. Bu meyveyi düzenli yediğinizde cildinizde adeta botoks etkisi gösterecek…

Giriş Tarihi: 05.06.2024 15:47 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 15:47
Meyve değil kolajen bombası! 30 günde botoks etkisi gösteriyor

Kolajen vücudumuz içinde bulunan ve cildimize canlılık kazandıran bir proteindir. İlerleyen yaşlarda vücudumuz kolajen üretimini azaltır. Bunun nedenlerinden bazıları güneş ışığına fazla maruz kalma, sigara ve alkol tüketimi, uyku bozuklukları, egzersiz eksikliği vb. yer almaktadır.

Meyve değil kolajen bombası! 30 günde botoks etkisi gösteriyor

Vücuttaki kolajen tüketimi azaldığı zaman da ciltte kırışıklık ve sarkma dediğimiz durumlar meydana gelir. Ancak bu demek değil ki kolajen azalmaya devam edecek. Kolajen, dışarıdan takviye olarak alınabilir.

Meyve değil kolajen bombası! 30 günde botoks etkisi gösteriyor

Sebze ve meyveler yüksek polifenol içermeleri sebebiyle cilt dokusunun korunmasına destek verir. Özellikle de likopen içeren kırmızı renkli besinler güçlü antioksidanları sayesinde kolajen üretimini desteklerler.

Meyve değil kolajen bombası! 30 günde botoks etkisi gösteriyor

Bu kırmızı besinleri tüketmenizin birçok yolu vardır örneğin, her gün bir avuç yiyebileceğiniz gibi salatalarınızda, yulaf kaselerinizde tüketebilirsiniz.

Meyve değil kolajen bombası! 30 günde botoks etkisi gösteriyor

Böylelikle kırmızı besinler sayesinde vücudunuzdaki kolajen miktarınızı koruyabilir ve ilerleyen yaşlarınıza da yatırım yapabilirsiniz.

SON DAKİKA SON DAKİKA