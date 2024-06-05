Roza Galeri Roza Sağlık Meyve değil kolajen bombası! 30 günde botoks etkisi gösteriyor

Meyve değil kolajen bombası! 30 günde botoks etkisi gösteriyor

Parlayan bir cilt, güçlü kaslar, kırılmayan tırnaklar, sağlıklı ve gür saçlar… Kulağa hoş geliyor fakat yaşın ilerlemesiyle birlikte cilt sarkıyor, saçlar cansızlaşıp inceliyor, kaslar gücünü kaybediyor… Birçok kişi ilerleyen yaşlarda parlak cilt yapısının, sağlıklı ve gür saçların imkansız olacağını düşünüyor ve botoks yaptırmaya başvuruyor. Oysa botoks yaptırmadan vücudumuzda bunları önleyip, genç bir görüntüye sahip olabilmemizi sağlayan bir protein var; kolajen. Bu meyveyi düzenli yediğinizde cildinizde adeta botoks etkisi gösterecek…