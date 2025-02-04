Mutfağınızdaki gizli şifa: Bamya suyu ve balı karıştırıp içtiğinizde vücudunuzda bakın neler oluyor…

KABIZLIĞI ÖNLER

Bamyanın salgıladığı jelimsi madde, bağırsak hareketlerini kolaylaştırarak kabızlığı önler ve var olan kabızlığınızı iyileştirir.

Araştırmalar, bamyadaki jel dokulu maddenin doğal bir probiyotik görevi gördüğünü söylüyor. Bamya ve bal karıştırıldığında ise bağırsak sağlığını destekleyerek şişkinlik gibi sindirim sorunlarına çözüm olur.