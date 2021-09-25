O hastalığa sahip olanlar dikkat! Bu besinden uzak durun

Eklemlerde şişliğe neden olup kronik ilerleyen sistemik iltihabi bir otoimmün hastalık olan romatoid artritin sebebi açıklanamıyor. Ancak farklı beslenme metotlarıyla mücadele mümkün.

Romatoid artrit (RA); birçok eklemi aynı anda tutabilen, eklemlerde şişlik ve hassasiyete neden olup kronik sistemik iltihabi bir otoimmün hastalıktır. Bireylerin yaşamlarını önemli ölçüde olumsuz etkileyerek erken ölüm ve ağır engelliğe neden oluyor. RA, her 100 binde 20-50 kişide rastlanan ve özellikle 40 yaş üzeri kadınlarda görülen kompleks bir hastalık. Kadınlarda erkeklere göre daha fazla görülmekte ve nedeni tam olarak açıklanamamakta. RA, en çok 20–50 yaş grubunda görülüyor. Ülkemizdeki bir çalışmada 20 yaş üzeri bireylerde RA'nın görülme sıklığı bin kişide 5 kişi olarak bulundu. Hastalık birçok faktöre bağlı olarak ortaya çıkabiliyor.

TANI NASIL KONULUYOR? Ayrıntılı öykü ve fiziksel muayene çok önemli. Sinsi başlayan bir hastalık olmakla beraber, hastaların %50-70'inde birkaç hafta veya ay içerisinde yavaş yavaş bulgular görülüyor. Tanı kriterleri arasında, eklem içi ve çevresinde bir saat süren sabah sertliğinin devam etmesi, en az üç eklem bölgesinde yumuşak doku şişliği, el bileği eklemlerinde artrit görülmesi, serumda yüksek romatoid faktör seviyeleri, vücudun eklem bölgelerinde eş zamanlı tutulum ve nodüllerin bulunması yer almakta.

BESLENME ÇOK ÖNEMLİ Eklemlerde oluşan hasarlar bireylerin beslenme durumunu çeşitli yollardan etkileyebilmektedir. Bu, protein enerji metabolizmasında bozulmalara yol açarak kas kütlesinin azalması, ağırlık kaybı ve anoreksiya gibi yeme bozukluklarına sebep olur. Vücuttaki iltihaplanma, besinlere olan gereksinimin artmasına neden olup besin alımını azaltır. Yiyecekleri pişirmedeki fiziksel zorluklar, alt çene eklemindeki hasara bağlı görülen çiğneme ve yutma güçlükleri, ilaç tedavisine bağlı gelişen mide bulantısı ve iştahsızlık hastaların beslenme durumunu olumsuz etkiler.



AKTİVİTENİN AZALMASI TEHLİKELİ Ağırlık ve kas kütlesi kaybı bu hastalığın en önemli göstergesi. Fiziksel aktivitenin azalması ile enerji harcamasının düşmesi sonucu enerji alımının normal gözükmesinden kaynaklanmaktadır. Kas kütlesinde kayıp ile beraber vücut yağının artması RA hastalarında engellilik durumunu artırmaktadır. Hastaların 100'ünün 40'ı fazla kiloludur. Çünkü fiziksel aktivite azalır. Vücut yağ kütlesinin artması diyabet, hipertansiyon ve kardiyovasküler risk faktörlerine zemin hazırlar. Hastalar steroid tedavilerinden dolayı osteoporoz açısından da risk altındadır. Hangi dozda verilirse verilsin kortikosteroidlerin kullanımı kalsiyumun emiliminde bozukluğa yol açarak kemik sağlığını olumsuz etkiler.