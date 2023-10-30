Ihlamurun içine 3 adet atın! Kuru öksürüğü bitiriyor, mikrobu söküyor
Bağışıklık sistemi, vücudun korunmasını sağlayan savunma sistemine denilir. Bağışıklık sisteminin güçlü olması ise hastalıklara karşı vücudun dirençli olmasını sağlar. Özellikle grip, soğuk algınlığı ve öksürüğün arttığı mevsim geçişlerinde bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi önemlidir. Güçlü bir bağışıklık sistemi ise tüketilen besinler aracılığıyla desteklenebilir. Sizler için faydalarını sıraladığımız bu besin; bağışıklık sistemini güçlendirebilir, gribe ve soğuk algınlığına karşı iyi gelebilir, kuru öksürüğü ortadan kaldırmada etkilidir. İşte şifa kaynağı o besinin detayları…
Giriş Tarihi: 30.10.2023 09:19
Güncelleme Tarihi: 30.10.2023 09:39