Ihlamurun içine 3 adet atın! Kuru öksürüğü bitiriyor, mikrobu söküyor

Ihlamur isimli bitki, genellikle ılıman iklimin yaşandığı bölgelerde yetişir. Bu bitkinin kurutulmuş yaprak ve çiçeklerinden ise ıhlamur çayı elde edilir. Ihlamur çayı sıcak ya da soğuk bir biçimde tüketilir. Size önereceğimiz bu ıhlamurlu tarif ise etkilerini ikiye katlayacak ve hızla iyileşmenize katkıda bulunacak…