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Ihlamurun içine 3 adet atın! Kuru öksürüğü bitiriyor, mikrobu söküyor

Bağışıklık sistemi, vücudun korunmasını sağlayan savunma sistemine denilir. Bağışıklık sisteminin güçlü olması ise hastalıklara karşı vücudun dirençli olmasını sağlar. Özellikle grip, soğuk algınlığı ve öksürüğün arttığı mevsim geçişlerinde bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi önemlidir. Güçlü bir bağışıklık sistemi ise tüketilen besinler aracılığıyla desteklenebilir. Sizler için faydalarını sıraladığımız bu besin; bağışıklık sistemini güçlendirebilir, gribe ve soğuk algınlığına karşı iyi gelebilir, kuru öksürüğü ortadan kaldırmada etkilidir. İşte şifa kaynağı o besinin detayları…

Giriş Tarihi: 30.10.2023 09:19 Güncelleme Tarihi: 30.10.2023 09:39
Ihlamurun içine 3 adet atın! Kuru öksürüğü bitiriyor, mikrobu söküyor

Ihlamur isimli bitki, genellikle ılıman iklimin yaşandığı bölgelerde yetişir. Bu bitkinin kurutulmuş yaprak ve çiçeklerinden ise ıhlamur çayı elde edilir. Ihlamur çayı sıcak ya da soğuk bir biçimde tüketilir. Size önereceğimiz bu ıhlamurlu tarif ise etkilerini ikiye katlayacak ve hızla iyileşmenize katkıda bulunacak…

Ihlamurun içine 3 adet atın! Kuru öksürüğü bitiriyor, mikrobu söküyor

SOĞUK ALGINLIĞINI BİTİREN DOĞAL TARİF

Bir tencereye 6 su bardağı su ekleyin ve içerisinde 10 tane kuşburnu, 8 tane kuru kayısı, 1 çay bardağı kadar kuru üzüm haşlayın. Ardından ocağın altını kapatın ve içerisine 1 tutam ıhlamur, 1 tane çubuk tarçın ve 3 tane karanfil ekleyip kapağını kapatın. Soğuduktan sonra içebilirsiniz.

Ihlamurun içine 3 adet atın! Kuru öksürüğü bitiriyor, mikrobu söküyor

Bu tarifi geceleri yatmadan önce tüketin. Kısa sürede soğuk algınlığı semptomlarınızın azaldığını göreceksiniz. Ancak etkili olması için günlük olarak yapılıp tüketilmesi önerilmektedir.

Ihlamurun içine 3 adet atın! Kuru öksürüğü bitiriyor, mikrobu söküyor

IHLAMURUN FAYDALARI

Ihlamur bitkisinde pek çok vitamin ve mineral yer alır. A vitamini, B6 vitamini, C vitamini, P vitamini, kalsiyum ve manganez içerir. Ihlamurun diğer tüm faydaları ise şöyledir…

Ihlamurun içine 3 adet atın! Kuru öksürüğü bitiriyor, mikrobu söküyor

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Ihlamur; bağışıklık sisteminin güçlendirilmesini sağlar, grip soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı iyi gelir. Öksürük, bronşit, migren, romatizma ve uykusuzluk gibi sorunların giderilmesinde rol oynar.

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