Okulların açılmasına sayılı günler kaldı! İşte ebeveynler için salgınla baş etme rehberi...

Son günlerde çocuklar arasında boğaz ağrısı ve ateşle başlayan, burun akıntısı ve öksürükle devam eden bir salgın var. Kendi kızım ve etrafımdaki tüm çocuklar aynı durumda. Pandemi döneminde olmamız nedeniyle hepimiz endişeleniyoruz. Ben de bu durumu Avrupa Şafak Hastanesi'nden Çocuk Sağlığı Uzmanı Dr. Yeliz Polat ile konuştum. Ailelerin bu durum karşısında nasıl bir yol izlemesi gerektiğini net bir şekilde bize anlattı.

- Evet bugünlerde çocuklarda boğaz ağrısı , burun akıntısı , öksürük ve ateşin de olduğu şikayetlerle aileler polikinliğimize sıklıkla başvuruyor. Şu an çocuklar arasında bir salgın olduğundan bahsedebiliriz.

- Şu an çocuklar arasında bir salgın var diyebilir miyiz?

- Küçük çocuklara test yapılamadığı için genelde viral enfeksiyon deniliyor. Bu gibi durumlarda aileler çocuklarını iyileştirebilmek için nasıl bir yol izlemeli?

- Grip, nezle ve Covid-19 birbirlerine çok benzeyen üç farklı hastalık. Nezle, çok sık karşılaşılan viral bir enfeksiyon. Burun akıntısı ile başlar, genellikle biraz yorgunluk, halsizlik olur. Yüksek ateş olmaz. Genellikle ilaç kullanımına bile gerek yoktur. En fazla bir haftada iyileşme beklenir. Grip ise biraz daha ağır seyreder.