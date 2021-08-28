Okulların açılmasına sayılı günler kaldı! İşte ebeveynler için salgınla baş etme rehberi...

Okulların açılmasına sayılı günler kala çocuklar arasında boğaz ağrısı, ateş, burun akıntısı ve öksürükle seyreden bir salgın başladı. Pandemi döneminde olmamız nedeniyle aileler çok endişeli. Biz de bu durumu uzmanıyla konuştuk.
Son günlerde çocuklar arasında boğaz ağrısı ve ateşle başlayan, burun akıntısı ve öksürükle devam eden bir salgın var. Kendi kızım ve etrafımdaki tüm çocuklar aynı durumda. Pandemi döneminde olmamız nedeniyle hepimiz endişeleniyoruz. Ben de bu durumu Avrupa Şafak Hastanesi'nden Çocuk Sağlığı Uzmanı Dr. Yeliz Polat ile konuştum. Ailelerin bu durum karşısında nasıl bir yol izlemesi gerektiğini net bir şekilde bize anlattı.
- Şu an çocuklar arasında bir salgın var diyebilir miyiz?
- Evet bugünlerde çocuklarda boğaz ağrısı, burun akıntısı, öksürük ve ateşin de olduğu şikayetlerle aileler polikinliğimize sıklıkla başvuruyor. Şu an çocuklar arasında bir salgın olduğundan bahsedebiliriz.
- Küçük çocuklara test yapılamadığı için genelde viral enfeksiyon deniliyor. Bu gibi durumlarda aileler çocuklarını iyileştirebilmek için nasıl bir yol izlemeli?
- Grip, nezle ve Covid-19 birbirlerine çok benzeyen üç farklı hastalık. Nezle, çok sık karşılaşılan viral bir enfeksiyon. Burun akıntısı ile başlar, genellikle biraz yorgunluk, halsizlik olur. Yüksek ateş olmaz. Genellikle ilaç kullanımına bile gerek yoktur. En fazla bir haftada iyileşme beklenir. Grip ise biraz daha ağır seyreder.
Yüksek ateş olur solunum sıkıntısı olabilir. Kas ağrıları, eklem ağrıları belirgin bir şekilde hissedilir. Genellikle üst solunum yolunda kalır, akciğerlere kadar inmez. Akciğerlere kadar inmediği için de zatürre olmaz. Elbette kuru öksürük olabilir ancak esas önemli olan yüksek ateşle seyretmesi hastayı yatağa düşürür.
Covid-19 hastalığı da nezle ve grip gibi başlar. Yani kuru öksürükle, yüksek ateşle, boğaz ağrısıyla başlar ancak korona diğerlerinden farklı olarak kısa sürede akciğerlere kadar inip zatürreye neden olur. Akciğerleri kısa sürede etkileyerek zatürreye sebep olabilmesi hastaneye yatışlara yol açmaktadır.