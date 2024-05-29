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Pıhtılaşma riskini bitiren mucize! Kahvaltıda yiyenin damarları tertemiz oluyor...

Tüm dünyadaki en büyük ölüm sebeplerinden biri olan kardiyovasküler hastalıklar, aslında yaşam tarzında yapılabilecek bazı değişikliklerle birlikte büyük oranda engellenebilir. Özellikle beslenmenizde yapacağınız bazı köklü değişimler, kalbinizi ve damarlarınızı koruyabilir. İşte pıhtılaşma riskini büyük oranda azaltan o besin...

Giriş Tarihi: 29.05.2024 11:29 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 11:39
Pıhtılaşma riskini bitiren mucize! Kahvaltıda yiyenin damarları tertemiz oluyor...

Kan damarlarını etkileyen bir grup hastalık, kardiyovasküler hastalıklar olarak tıp literatüründe yerini alır. Felç ve kalp krizleri de bu terimin kapsadığı geniş bir hastalık grubudur. Her iki durum da, kanın kalbe veya beyne geçişini engelleyen bir tıkanıklık, pıhtılaşma sonucu ortaya çıkabilir. Fakat bu sorunu çözmenin oldukça önemli bir formülü bulunuyor. Beslenmenize bir gıdayı eklemek...

Pıhtılaşma riskini bitiren mucize! Kahvaltıda yiyenin damarları tertemiz oluyor...

Yeni araştırmalara göre, tahıl lifi iltihabı etkili bir şekilde azaltabilir, bu nedenle her iki durumu da önlemek önemlidir. JAMA Network Open'da yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, yaşlı insanlarda daha yüksek tahıl lifi alımı, iltihaplanma düzeylerini ve kalp hastalığı riskini azaltabilir.


Pıhtılaşma riskini bitiren mucize! Kahvaltıda yiyenin damarları tertemiz oluyor...

Columbia Üniversitesi Mailman Halk Sağlığı Okulu'nda epidemiyoloji yardımcı doçenti olan Rupak Shivakoti, Healio'ya çok önemli bilgiler verdi.



Pıhtılaşma riskini bitiren mucize! Kahvaltıda yiyenin damarları tertemiz oluyor...

Prof. Shivakoti, "Bu çalışmadaki bireylerin önemli bir kısmı, özellikle en düşük çeyrektekiler, önerilen miktarların altında lif alımına sahiptir. Bu nedenle, bu kişilerin diyet lifi bakımından daha fazla gıda almaları sağlıklarını iyileştirebilir" dedi.




Pıhtılaşma riskini bitiren mucize! Kahvaltıda yiyenin damarları tertemiz oluyor...

Ekip, Kardiyovasküler Sağlık Çalışması'na kayıtlı 4,123 yaşlı yetişkinin gıda sıklığı anketlerini ve kan örneklerini inceledi.





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