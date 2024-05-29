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Roza Sağlık
Pıhtılaşma riskini bitiren mucize! Kahvaltıda yiyenin damarları tertemiz oluyor...
Pıhtılaşma riskini bitiren mucize! Kahvaltıda yiyenin damarları tertemiz oluyor...
Tüm dünyadaki en büyük ölüm sebeplerinden biri olan kardiyovasküler hastalıklar, aslında yaşam tarzında yapılabilecek bazı değişikliklerle birlikte büyük oranda engellenebilir. Özellikle beslenmenizde yapacağınız bazı köklü değişimler, kalbinizi ve damarlarınızı koruyabilir. İşte pıhtılaşma riskini büyük oranda azaltan o besin...
Giriş Tarihi: 29.05.2024 11:29
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 11:39