Plaja gitmeden önce sakın bunu sürmeyin! Ciltte ömür boyu çıkmayan lekelere sebep oluyor...

"GÖLGE BİLE TAM KORUMA SAĞLAMIYOR"

Şemsiye altında bulunmanın veya havanın bulutlu olmasının tam koruma sağlamadığını belirten Uzm. Dr. Melek Kesir Koç, "Kum ve deniz yüzeyi güneş ışınlarını yansıttığı için gölgede olunsa bile UV ışınlarına maruz kalınabilir. Bulutlu havalarda da UV ışınlarının büyük bölümü yeryüzüne ulaşır. Bu yüzden güneşten korunma önlemleri her koşulda sürdürülmelidir" ifadelerini kullandı.

"TATİLDE CİLT SAĞLIĞI İÇİN SU TÜKETİMİ İHMAL EDİLMEMELİ"

Tatilde sağlıklı bir cilt için güneşten korunmanın yanında yeterli sıvı tüketiminin de önemli olduğunu belirten Uzm. Dr. Melek Kesir Koç, "Günde en az 2,5-3 litre su tüketmek, güneş sonrası duş alarak cildi tuz ve klordan arındırmak, ardından uygun nemlendirici veya güneş sonrası bakım ürünleri kullanmak cildin kendini daha hızlı toparlamasına yardımcı olur. Ayrıca, plaja gitmeden önce parfüm veya alkollü kozmetik ürünler kullanılmamalıdır. Bu ürünler güneşle etkileşerek kalıcı cilt lekelerine neden olabilir" dedi.