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Roza Sağlık
Plaja gitmeden önce sakın bunu sürmeyin! Ciltte ömür boyu çıkmayan lekelere sebep oluyor...
Plaja gitmeden önce sakın bunu sürmeyin! Ciltte ömür boyu çıkmayan lekelere sebep oluyor...
Yaz aylarında kusursuz bir bronzluğa kavuşma hayali kurarken, aslında kendi ellerinizle cildinizin DNA'sını parçalıyor olabilirsiniz! Uzmanlar, sadece basit ve geçici bir kızarıklık sandığımız güneş yanıklarının arka planında yatan ve kanser riskini ikiye katlayan o korkunç gerçeği tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Yıllardır doğru bildiğimiz gölgede saklanma, bulutlara güvenme veya yanığa yoğurt sürme gibi masum sanılan yöntemler ise meğer sessiz bir felakete davetiye çıkarıyormuş...
Giriş Tarihi: 22.07.2026 10:58
Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 11:00