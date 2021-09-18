Polikistik Over Sendromu yaşayanlar için beslenme ipuçları

Erkeklik hormonu olan androjenin yüksek miktarda salgılanması her 100 hastanın 70'inde adet düzensizliklerine, doğurganlığın azalmasına ve vücutta kıllanma gibi sorunlara neden olmaktadır. Bunun yanı sıra androjen fazlalığı nedeniyle pankreastan kan şekerini dengelemek amacıyla salgılanan insülin hormonunun etkinliği azalmakta ve insülin direnci oluşmaktadır. Normalde kadınlarda yumurtalıkların işlevlerini sağlayan ve adet döngüsünü düzenleyen hormonlar östrojen ve progesteron hormonlarıdır. Yumurtalıklar ayrıca androjen olarak adlandırılan erkeklik hormonunu da az miktarda üretirler. Ancak PKOS'lu kadınlarda bu hormon normalden çok daha fazla üretilir. Bu durum kadınların yumurtalıklarında birden fazla kiste ve yumurtlama sürecinde bozukluklara neden olmaktadır.

Polikistik over sendromu durumunda hastaların yaşadığı en belirgin şikayetler genel olarak ilk regl dönemlerine yakın bir sürede başlamaktadır. Vücutta yükselen erkek hormonu seviyeleri yumurtalıkların hormon üretmesini ve normal olarak yumurta yapımını önlemektedir. Bu kişilerde, vücutlarında özellikle yüzde aşırı tüylenme, ciltte yağlanma ve sivilcelenme, saç dökülmesi, seste kalınlaşma, ciltte lekelenme, artmış kan şekeri seviyesi ve hormon dengesizlikleri görülmektedir. Polikistik over sendromlu kadınların yarısından fazlasında obezite görülmektedir. Ancak obezitenin PKOS'un oluşmasında bir etken mi yoksa hastalığın sonucu mu olduğu halen tartışılan bir konudur. Fakat ben sizlere fazla kilo sonucu artan yağ dokusunun hormon dengesini bozduğunu ve bu durumun androjen artışına neden olduğunu söyleyebilirim.

UZUN DÖNEM SAĞLIK RİSKLERİ OLUŞABİLİYOR

Polikistik over sendromu, hiperandrojenizm, hiperinsülinemi ve glikoz intoleransı ile seyredebildiği gibi uzun dönemde kısırlık, hiperlipidemi, Tip 2 diyabet, hipertansiyon, koroner ateroskleroz ve rahim kanseri gibi hastalıklara neden olabilmekte. Bu hastalarda tıbbi ya da cerrahi tedavi seçeneklerine de başvurulmakta. PKOS'lu kadınlarda, hiperandrojenizm ve obezite nedeni ile dislipidemi gelişmekte ve koroner arter hastalığı riski artmaktadır. Bu bireylerde, HDL/LDL oranının azalması ve trigliseritlerin artması dislipidemiye neden olmakta. Ayrıca insülin direnci de dislipidemiye katkıda bulunan faktörler arasında yerini almakta.



PKOS'LU HASTALARDA DİYABET RİSKİ ARTIYOR

Pankreasın yeterli miktarda insülin salgılayamaması veya salgılanan insülinin kullanılamaması sonucu tip 2 diyabet oluşmaktadır. Polikistik over sendromlu hastalarda genel olarak glikoz metabolizmasında bozukluklar meydana gelmektedir. Bu nedenle hastalar diyabet gelişimi yönünden artmış risk altındadır. Yaş, beden kütle indeksinde artış, artmış bel çevresi ve birinci dereceden yakınlarda diyabet öyküsü PKOS'ta diyabet risk faktörleri arasında sayılmaktadır. Bu hastalarda glikoza artmış insülin yanıtı gözlenmiştir ve yapılan testlerde bireylerin %25-60'ında insülin direnci saptanmıştır. Bu nedenle PKOS tip 2 diyabet gelişimi için bir risk faktörü olarak kabul edilmekte ve tüm PKOS hastalarında diyabet yönünden tarama yapılması önerilmektedir. Özellikle obez kadınlarda diyabet 4 kat daha fazla görülmektedir.



