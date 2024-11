Portakaldan bile 3 kat fazla C vitamini içeriyor! Meğer en zengin C vitamini kaynağı oymuş...

Günümüzde sağlık denince akla ilk gelen vitaminlerden biri C vitaminidir. Bu değerli vitamin, sadece vücudumuzun savunma mekanizmasını güçlendirmekle kalmayıp, birçok farklı açıdan sağlığımıza katkı sağlar. İlginç bir gerçek ise, toplumda yaygın olan kanının tersine, C vitamininin en zengin kaynağının portakal olmadığıdır. Aslında doğada, portakaldan çok daha fazla C vitamini içeren çeşitli besinler bulunmaktadır. Şimdi bu C vitamini deposu besinleri keşfedelim...