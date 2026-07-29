Prof. Dr. Osman Müftüoğlu açıkladı! Alzheimer’dan korunmanın sırrı kan şekerinizde saklı

OSMAN HOCA TAVSİYESİ

Bu araştırmanın verdiği mesaj çok net:

Beyni korumak istiyorsanız sadece bulmaca çözmeyin; metabolizmanızı da koruyun.

Bel çevrenizi kontrol altında tutun, insülin direncini önleyin, düzenli egzersiz yapın, kas kütlenizi artırın, kaliteli uyuyun ve kan şekerinizin ani yükselip düşmesine izin vermeyin.

Çünkü sağlıklı bir metabolizma, sağlıklı bir beynin en güçlü sigortalarından biridir.

Unutmayın; beynin en sevdiği yakıt glikozdur. Ama sadece doğru miktarda, doğru zamanda ve doğru hücreye ulaşabildiğinde… Aksi halde şeker, dost olmaktan çıkıp sessiz bir düşmana dönüşebilir.