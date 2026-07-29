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Prof. Dr. Osman Müftüoğlu açıkladı! Alzheimer'dan korunmanın sırrı kan şekerinizde saklı
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu açıkladı! Alzheimer'dan korunmanın sırrı kan şekerinizde saklı
Sadece bulmaca çözerek hafızanızı koruduğunuzu sanıyorsanız, çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyasınız! Bilim insanları diyabet ve Alzheimer arasındaki şoke edici gerçeği ortaya çıkardı: Kan şekerinizdeki ufak dalgalanmalar bile beyninizin bir "enerji krizi" yaşayarak sessizce açlıktan ölmesine neden oluyor olabilir. Tıp dünyasında dengeleri değiştiren ve Alzheimer'a "Tip 3 Diyabet" dedirten bu sinsi sürecin korkutucu detaylarını öğrenince beslenme alışkanlıklarınızı hemen değiştirmek isteyeceksiniz...
Giriş Tarihi: 29.07.2026 08:24
Güncelleme Tarihi: 29.07.2026 08:29