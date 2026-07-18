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Prof. Dr. Osman Müftüoğlu müjdeyi verdi: Kolesterolde ömür boyu iğne kabusu tarih oluyor!
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu müjdeyi verdi: Kolesterolde ömür boyu iğne kabusu tarih oluyor!
Kolesterol hastalarının en büyük kabusu olan "ömür boyu iğne" çilesi, tıp dünyasındaki devrim niteliğinde bir buluşla resmen tarih oluyor! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'nun da müjdesini verdiği bu yeni nesil akıllı hap, kolesterolü tek bir yutuşla yüzde 60'a varan oranda düşürerek ezber bozmaya hazırlanıyor. İşte milyonlarca insanı sevince boğacak o tarihi gelişmenin tüm detayları...
Giriş Tarihi: 18.07.2026 08:56
Güncelleme Tarihi: 18.07.2026 09:00