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Prof. Dr. Osman Müftüoğlu müjdeyi verdi: Kolesterolde ömür boyu iğne kabusu tarih oluyor!

Kolesterol hastalarının en büyük kabusu olan "ömür boyu iğne" çilesi, tıp dünyasındaki devrim niteliğinde bir buluşla resmen tarih oluyor! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'nun da müjdesini verdiği bu yeni nesil akıllı hap, kolesterolü tek bir yutuşla yüzde 60'a varan oranda düşürerek ezber bozmaya hazırlanıyor. İşte milyonlarca insanı sevince boğacak o tarihi gelişmenin tüm detayları...

Giriş Tarihi: 18.07.2026 08:56 Güncelleme Tarihi: 18.07.2026 09:00
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu müjdeyi verdi: Kolesterolde ömür boyu iğne kabusu tarih oluyor!

Kolesterolün akıllı ilaçlarla tedavisini konuşurken hastalarımın bana en sık sorduğu sorulardan biri hep aynı oluyordu:
"Osman Hocam, şimdi ben ömür boyu iğne mi olacağım?"

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu müjdeyi verdi: Kolesterolde ömür boyu iğne kabusu tarih oluyor!

Görünüşe göre bu sorunun cevabı artık her zaman "Evet." olmayacak. FDA, kolesterol tedavisinde önemli bir dönüm noktasına imza attı ve ağızdan alınan ilk PCSK9 inhibitörünü onayladı. Yani bugüne kadar yalnızca iki haftada veya ayda bir enjeksiyonla uygulanabilen güçlü LDL düşürücü tedavi artık günde tek tablet olarak da kullanılabilecek.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu müjdeyi verdi: Kolesterolde ömür boyu iğne kabusu tarih oluyor!

Üstelik etkisi de oldukça iddialı. Klinik çalışmalarda LDL kolesterolü yaklaşık %60'a varan oranlarda düşürdü.

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Prof. Dr. Osman Müftüoğlu müjdeyi verdi: Kolesterolde ömür boyu iğne kabusu tarih oluyor!

Bu, şimdiye kadar kullandığımız en güçlü kolesterol ilaçlarıyla aynı etki gücü anlamına geliyor.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu müjdeyi verdi: Kolesterolde ömür boyu iğne kabusu tarih oluyor!

Güvenlik tarafı da sevindirici. Şimdiye kadarki çalışmalarda en sık görülen yan etkiler hafif ishal ve baş dönmesi gibi genellikle tolere edilebilir sorunlar oldu. Ciddi yan etki oranları ise oldukça düşük bulundu.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu müjdeyi verdi: Kolesterolde ömür boyu iğne kabusu tarih oluyor!

Elbette bilimde altın kural değişmez: Bir ilacın kolesterolü düşürmesi çok önemlidir, ama asıl hedef kalp krizini ve inmeyi azaltmasıdır.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu müjdeyi verdi: Kolesterolde ömür boyu iğne kabusu tarih oluyor!

Bu konuda devam eden büyük çalışmaların sonuçlarını da sabırsızlıkla bekliyoruz.
Ama şimdiden söyleyebilirim ki…

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu müjdeyi verdi: Kolesterolde ömür boyu iğne kabusu tarih oluyor!

Kolesterol tedavisinde yeni bir dönem başlıyor. Bazen bir tedavinin başarısı sadece ne kadar güçlü olduğuyla değil, hastanın onu ne kadar kolay kabul ettiğuyla da ölçülür. Küçük bir tablet, milyonlarca insanın tedaviye bağlılığını artırabilir.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu müjdeyi verdi: Kolesterolde ömür boyu iğne kabusu tarih oluyor!

Osman Hoca diyor ki:
"Bilim bazen büyük devrimleri küçük hapların içine sığdırır. Eğer güçlü bir tedavi iğne yerine bir tabletle uygulanabiliyorsa, kazanan sadece tıp değil, hastalar da olur."

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör
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