Prof. Dr. Osman Müftüoğlu müjdeyi verdi: Kolesterolde ömür boyu iğne kabusu tarih oluyor!

Görünüşe göre bu sorunun cevabı artık her zaman "Evet." olmayacak. FDA, kolesterol tedavisinde önemli bir dönüm noktasına imza attı ve ağızdan alınan ilk PCSK9 inhibitörünü onayladı. Yani bugüne kadar yalnızca iki haftada veya ayda bir enjeksiyonla uygulanabilen güçlü LDL düşürücü tedavi artık günde tek tablet olarak da kullanılabilecek.

